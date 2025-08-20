Rafaela: Tenía prisión domiciliaria y se puso un kiosko de frula en la casa

Una mujer identificada como María Emilia Gaitán, una mujer de 32 años apodada "La Negra", fue detenida recientemente en la ciudad de Rafaela, en el barrio Fátima. La operación policial que llevó a su arresto tuvo lugar en su domicilio ubicado en la calle Melvin Jones al 900, donde, sorprendentemente, ya estaba cumpliendo con arresto domiciliario.

La detención de "La Negra" se lleva a cabo bajo la orden del juez Javier Carlos Bottero, quien la imputó por "Comercialización de estupefacientes" y "Desobediencia a una orden judicial". La Fiscalía local ha enfatizado la gravedad de las acusaciones, dado que se trata de una violación flagrante a su situación previa, siendo que la imputada habría montado en el domicilio donde cumplia arresto domiciliaro un kiosko de drogas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron no solo estupefacientes, sino también balanzas de precisión y material fraccionado, elementos que apuntan a la actividad ilícita de venta de drogas desde su hogar.

Los vecinos del barrio Fátima no se han mostrado sorprendidos por la noticia. La detención de Gaitán ha revelado una realidad que muchos preferían ignorar. La venta de drogas es un problema que ha ido en aumento en diversas zonas de la ciudad, y la situación de "La Negra" no escapa a una realidad tristemente cotidiana en nuestra ciudad.