El dato que ilusiona a Franco Colapinto para sumar puntos por primera vez con Alpine en la Fórmula 1

Después de las duras declaraciones de Flavio Briatore sobre su rendimiento desde que lo designó como piloto titular de Alpine, el argentino Franco Colapinto dio una respuesta contundente en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos.

El pilarense de 22 años había terminado 18° en la primera sesión y en la seguiente mejoró notablemente su rendimiento. Tras firmar una gran vuelta cronometrada, pudo ubicarse en el noveno puesto, algo que se consolidó tras una tanda muy accidentada.

Colapinto terminó a 1.067 segundos del británico Lando Norris (McLaren), quien fue el más rápido, y aventajó con mucha claridad a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó penúltimo con una diferencia de +2.232 segundos en relación al líder.

De esa manera, el argentino consiguió su mejor puesto con Alpine en un entrenamiento de la F1 y aumentó su confianza con vistas a la clasificación de mañana y la carrera del domingo.

Franco, que este fin de semana cumple su octavo Gran Premio con la escudería francesa, pugna por lograr su primera carrera con puntos, algo que logró con mayor facilidad cuando estaba en Williams, el año pasado.

Las posiciones de Colapinto en los entrenamientos con Alpine

Monza: 17° (FP1), 13° (FP2) y 18° (FP3).

Mónaco: 19° (FP1), 20° (FP2) y 20° (FP3).

España: 20° (FP1), 20° (FP2) y 17° (FP3).

Canadá: 19° (FP1), 18° (FP2) y 17° (FP3).

Austria: 16° (FP1), 20° (FP2) y 19° (FP3).

Gran Bretaña: 16° (FP1), 20° (FP2) y 18° (FP3).

Bélgica: 19° (FP1).

Hungría: 18° (FP1), 20° (FP2) y 13° (FP3).

Países Bajos: 18° (FP1) y 9° (FP2).

Programa del GP de Países Bajos de la F1

Sábado 30 de agosto

6.30: Práctica Libre 3

10.00: Clasificación

Domingo 31 de agosto

10.00: Carrera

Los horarios corresponden a la Argentina.

