El inminente anuncio de LeBron James que genera expectativa en la NBA

LeBron James, figura emblemática de Los Angeles Lakers, ha sorprendido nuevamente al mundo del baloncesto a los 40 años, en la antesala de su 23ª temporada en la NBA. El jugador ha anunciado que el martes revelará "la decisión de las decisiones", lo que ha desatado especulaciones sobre un posible retiro.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, recuerda a “The Decision”, la famosa transmisión de 2010 en la que explicó su traspaso de Cleveland a Miami, donde ganó dos de sus cuatro títulos. Este nuevo anuncio podría señalar el fin de una era.

La entrevista se llevará a cabo el martes a las 13:00 (hora de Argentina), y se espera que James aclare si continuará su carrera o si se retirará como el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. “La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12:00 EST. #TheSecondDecision”, publicó en X (anteriormente Twitter), generando gran expectativa.

Durante la jornada de medios de los Lakers el 29 de septiembre, James mostró signos de nostalgia: “Estoy feliz de seguir practicando el deporte que amo. Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”.

El interés por la posible despedida de James ha aumentado, ya que los precios de las entradas para el partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz el 12 de abril de 2026 han subido considerablemente. Algunos boletos que antes costaban menos de 100 dólares ahora superan los 770, con algunos alcanzando cifras superiores a 8.000 dólares, en anticipación a su potencial último juego.

A pocos meses de cumplir 41 años, LeBron sigue siendo una figura central en el deporte. A pesar de su éxito y liderazgo indiscutible, ha admitido que "el final se acerca". Su anuncio el martes podría ser más definitivo que nunca.

Los aficionados de todo el mundo esperan con ansias si LeBron James, el jugador que ha redefinido la grandeza en la NBA, anunciará su retiro.

