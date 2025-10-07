La emoción de Facundo Cambeses tras su primera convocatoria a la Selección argentina

Facundo Cambeses vive un momento destacado en su carrera tras ser convocado por primera vez a la Selección Argentina. El arquero de Racing expresó su emoción después de recibir la noticia. “Son muchísimas emociones juntas... felicidad, emoción. Cuando me enteré, llamé a mi mamá y a mi novia. Estoy feliz, me preparé para esto”, comentó.

El llamado del entrenador Lionel Scaloni lo sorprendió. “Me enteré el día de la lista. Son cosas que uno no espera, siempre las sueña desde pequeño. Estoy muy contento. Hay que encarar esto con emoción y seriedad”, afirmó el guardameta de 27 años, quien se formó en las inferiores de Banfield.

A pesar de la felicidad, Cambeses trató de mantenerse enfocado antes del partido con Racing. “Quería concentrarme. Estoy muy feliz, pero las emociones son difíciles de explicar. Ahora solo quiero ir, entrenar y dar lo mejor”, agregó.

Con un rendimiento sólido en Racing, Cambeses espera aprovechar esta oportunidad, aunque reconoce que la titularidad está definida. La Selección Argentina tiene programados dos amistosos: el 10 de octubre contra Venezuela en Miami y el 13 de octubre frente a Puerto Rico en Chicago.