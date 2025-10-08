La chicana de Lali Espósito a Javier Milei

Lali Espósito se encuentra de gira en España promoviendo su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Durante su actuación, la artista manifestó su postura sobre la actualidad política en Argentina, particularmente en relación a Javier Milei, quien se presentó recientemente en el Arena de Buenos Aires.

En su interpretación de “Fanático”, una canción crítica hacia el Presidente, Espósito lanzó un mensaje contundente: “Esto es exacto”, justo antes de la línea “y su mayor fantasía es un día ser yo”, reafirmando así su desacuerdo con la gestión del mandatario, que la ha apodado "Lali Depósito".

En sus redes sociales, Lali compartió un video caminando por las calles de Madrid con una camiseta que presenta el logo de “Payaso”, su más reciente sencillo. En el clip, se puede escuchar un fragmento de la canción que dice: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi... Me estás vendiendo humo y se puede ver”. Este mensaje demuestra su compromiso con la música y su cercanía a la realidad política de su país.