Pullaro dice que no quiere que vuelva el kirchnerismo pero critica duramente a Milei

Por Juan Palos.

La gran pregunta es si, al criticar tan duramente a Milei, no se está asfaltando el camino para que vuelva al gobierno el populismo que tanto mal le ha hecho al país, sumiéndolo en la pobreza y la desesperanza. Está bien criticar lo que uno no está de acuerdo; la duda es saber dónde está el límite entre lo crítico y lo destituyente. La política honesta en Argentina debe saber que, después de Milei, viene lo peor del kirchnerismo, que por ahora no hay término medio y que hay que ser muy mesurado a la hora de criticar. La madurez de un político se ve en circunstancias como estas, cuando el país está en un punto crucial y límite.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que la alianza Provincias Unidas, formada por seis mandatarios provinciales en julio, busca ser “una alternativa de poder” para evitar el regreso del kirchnerismo en 2027. En una entrevista con Carlos Pagni en Odisea Argentina, Pullaro criticó al gobierno nacional por sus “numerosos errores”, aunque aclaró que su intención no es interrumpir su mandato.



“En este momento crítico para Argentina, sentimos la necesidad de constituir una alternativa que gobierne en 2027. No somos kirchneristas y no queremos su regreso”, afirmó Pullaro. Además, manifestó que Provincias Unidas busca formar un bloque de diputados que aporte “sensatez y equilibrio” al país, enfatizando que “no se trata de tirar piedras al Gobierno, sino de acompañar lo que se hace bien”.



El gobernador resaltó las dificultades económicas que enfrentan muchos argentinos, señalando que la reciente alza del dólar y el riesgo país no son consecuencia de la oposición. “Es poco creíble”, indicó, y explicó que su apoyo al gobierno ha sido condicionado a las medidas que considera beneficiosas para Argentina. Criticó la gestión de Javier Milei, especialmente en lo que respecta a las retenciones al campo y la industria.



Pullaro subrayó la necesidad de corregir la macroeconomía para atraer inversiones y enfatizó que un país desarrollado requiere mejoras en infraestructura y eficiencia del Estado: “No podemos imaginar un país próspero con el estado actual de nuestras rutas y sistema energético”.



Este domingo, Provincias Unidas celebró su “primer triunfo” en Reducción, un pueblo cordobés de 2,000 habitantes. El gobernador Martín Llaryora y el candidato Juan Schiaretti destacaron este logro como un hito político que representa un mensaje federal sobre la construcción de un cambio desde el interior del país.