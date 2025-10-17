Aseguran que Valu Cervantes se hartó de Wanda Nara en MasterChef

Valu Cervantes vive un momento particular en su participación en MasterChef Celebrity, donde su relación con Wanda Nara ha generado rumores y comentarios. Fuentes del programa indican que el vínculo entre ambas se ha enfriado debido a actitudes repetidas de la conductora que han suscitado descontento en la influencer.

En declaraciones recientes, el periodista Ángel de Brito reveló que Valu Cervantes podría estar cansada de las "chicanas" de Nara. “Está todo mal entre Wanda y Valu”, afirmó de Brito, citando testimonios del equipo técnico de Telefe. Según explicó, las interacciones de Nara, que suelen tener un tono irónico, habrían creado un cortocircuito entre las dos.

De Brito especificó que, a diferencia de otros participantes, Valu ha respondido a las provocaciones de Nara cortando la conversación de manera educada. “Wanda, como hace con Maxi, chicanea a los participantes. A Valu la chicaneó varias veces y ella prefirió marcar distancia”, relató.

El periodista también destacó que Valu siente que Nara busca hacerla parecer tonta con sus comentarios, lo que ha aumentado la incomodidad. “Valu considera que Wanda la quiere gastar, y ella dice 'yo no soy ninguna boluda'”, añadió de Brito.

Aunque no está claro si estas tensiones llegarán a emitirse en la televisión, el periodista sostiene que la información proviene de miembros del equipo detrás de cámaras. “No sé si salió al aire o saldrá, pero esto me lo confirmaron los técnicos de Telefe”, reiteró.

Por su parte, Valu Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, ha mantenido un perfil bajo y se ha enfocado en la competencia. En los primeros episodios, se la vio concentrada en sus platillos y compartiendo anécdotas personales. A pesar de las tensiones, ha logrado asegurarse un lugar en la próxima ronda del certamen, con platos que han impresionado a los jurados.

Esta situación resalta un posible malestar entre Valu Cervantes y Wanda Nara, una dinámica que ha captado la atención de los seguidores del programa.