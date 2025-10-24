Autorizaron a la familia Graf a modificar o vender el chalet donde se encontraron los restos de Fernández Lima

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 tomó una decisión que reavivó la polémica en el barrio de Coghlan: autorizó a la familia de Cristian Graf —el principal acusado de encubrir el crimen de Diego Fernández Lima— a modificar o vender el chalet donde, después de 41 años, aparecieron los restos del adolescente.



La resolución llegó tras el pedido de Javier Fernández Lima, hermano de la víctima y querellante en la causa, quien había solicitado la “prohibición de innovar” sobre la propiedad ubicada en Congreso 3742. Su objetivo era evitar cualquier cambio o venta del inmueble hasta que avance la investigación.

Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando desestimó el planteo y la defensa de Graf se sumó a esa postura, argumentando que impedir la disposición de la casa generaría “un perjuicio irreparable” para los herederos.

“No se verifica la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida planteada como así tampoco el peligro en la demora”, sostuvo el juez Alberto Litvack en el fallo que habilitó a la familia a avanzar con refacciones o una eventual venta.

Cómo es la situación legal de la propiedad y quiénes son los dueños

El abogado de Graf, Martín Díaz, explicó que su cliente posee solo el 25% del inmueble, mientras que el 50% está a nombre de su madre y el resto pertenece a su hermana, Ingrid.

“La casa pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a los padres y ahora les pertenece a ellos dado que son los herederos”, detalló el letrado.

