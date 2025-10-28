Bryan Mayer pidió formalmente que se aclare el por qué la Municipalidad apoyó acto antisemita

En la mañana de ayer, y pese al eufórico momento que estaban viviendo todos los libertarios por el resultado en las elecciones, Bryan Mayer cumplió con su palabra y presentó ante el Concejo Municipal una nota en la que exige que se le pida al Departamento Ejecutivo que rinda cuentas sobre por qué se apoya económicamente a grupos pseudos terroristas, tal como quienes pretendieron realizar un acto antisemita en nuestra ciudad, entre otras cosas, con fondos aportados por la Municipalidad. Lo que pasó es de una gravedad institucional inusitada y no debe quedar en el olvido; se deben dar las explicaciones del caso y alguien debe hacerse responsable de lo que sucedió. Por ahora, Mayer pidió un informe, más allá de haber manifestado que se están estudiando otras medidas aún más drásticas y, por supuesto, ampliar la denuncia oportunamente efectuada.