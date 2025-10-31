El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, presentará hoy ante el Concejo Municipal de Rafaela el informe de gestión del segundo semestre de 2025. En este documento de más de 30 páginas, se detallan los avances logrados en áreas como desarrollo humano, infraestructura, seguridad, modernización y políticas deportivas, reafirmando el compromiso del gobierno del intendente Leonardo Viotti con la transparencia y la planificación integral.

Bottero expondrá el balance, acompañado de otros funcionarios, a partir de las 9:00. El informe destaca cuatro ejes centrales de la administración: Ciudad Sostenible, Ciudad Segura, Ciudad Productiva y Ciudad Innovadora. "Buscamos combinar eficiencia, inclusión y modernización, fortaleciendo la colaboración entre el Estado, las instituciones y la comunidad", indica el documento.

Entre los logros, resalta la continuidad del Centro de Día DIAT, que brinda tratamiento gratuito para personas con problemas de consumo. En los últimos seis meses, atendió a un promedio de 30 usuarios mensuales, principalmente jóvenes de entre 25 y 44 años. Además, el programa de asistencia alimentaria benefició a 1.691 familias, es decir, más de 6.200 personas, con un 55% de beneficiarios menores de 25 años y un 86% de titulares mujeres.

En el área deportiva, se destaca que más de 800 niños y adolescentes participaron en las escuelitas deportivas barriales, y Rafaela fue sede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), consolidando su posición como un polo deportivo.

Proyectos de Infraestructura y Seguridad

En infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente resalta el readoquinado de 12 cuadras, la cifra más alta en 20 años, y el inicio de la recuperación de los ex Almacenes Ripamonti, con una inversión superior a $613 millones. También se informó un avance del 35% en la remodelación de la Plaza 25 de Mayo, y progresos en proyectos clave para los Juegos Odesur 2026, como el Microestadio, el Velódromo y la Villa Olímpica.

En seguridad, se ha potenciado el sistema de videovigilancia con la instalación mensual de nuevas cámaras y una licitación para sumar 121 más. Además, se implementó un sistema de comunicación digital encriptado para la Guardia Urbana y se creó el Foro de Seguridad de Rafaela, que reúne a fuerzas provinciales y entidades sociales.

El informe también incluye avances en digitalización, como la implementación del Código Urbano Digital y el Sistema Integral de Emprendimientos Privados (SIEP), diseñado para agilizar trámites.

La presentación de hoy será la última del año ante el Concejo, cumpliendo con el compromiso del Ejecutivo de rendir cuentas periódicamente. Tras la recepción del informe, el bloque de concejales de la oposición ha planteado preguntas adicionales sobre diversos temas, incluyendo el muestreo de suelo en la pista de skate y BMX para los Juegos Odesur, la situación del cementerio municipal y la distribución de horas extras del personal.

Los concejales también solicitaron información sobre temas relevantes como vivienda, producción, empleo, y el funcionamiento del Parque Tecnológico del Reciclado.