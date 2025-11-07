Los motivos por los que Eugenia Tobal renunció a MasterChef

Eugenia Tobal anunció su renuncia a MasterChef Celebrity, un día después de la salida de Valentina Cervantes. La noticia fue divulgada por Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), quien reveló que la decisión de Tobal se debió a un incidente con Germán Martitegui, miembro del jurado.

Según Brito, la actriz se sintió incómoda tras recibir un comentario negativo de Martitegui durante una prueba emotiva en la que presentaba un brownie inspirado en su madre. El jurado le habría dicho: “¿Qué tenés en la cabeza, cómo vas a presentar esto?”, lo que desencadenó la molestia de Tobal.

Aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte del canal, pero la renuncia de Tobal ha sorprendido a los seguidores del programa, ya que la actriz era apreciada por su enérgica participación. Su salida deja un vacío significativo en el certamen y reaviva el debate sobre los límites en las críticas del jurado.



