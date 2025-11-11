Pedido de justicia por Iván Ávila en una Rafaela que hace mucho dejó de ser segura

Familiares, amigos y vecinos de Iván José Ávila marcharon este lunes por el centro de Rafaela para exigir justicia y mayor seguridad, una semana después de su trágico asesinato en el barrio 2 de Abril. La manifestación, que fue silenciosa y emotiva, recorrió el bulevar Santa Fe hasta la Plaza 25 de Mayo, donde los asistentes encendieron velas y levantaron carteles con la consigna “Justicia por Iván”.

Iván Ávila, de 45 años, falleció el miércoles pasado tras dos días hospitalizado debido a una herida de bala en la cabeza. El disparo le fue propinado el lunes anterior, mientras se encontraba en la vereda de su casa, después de regresar de su trabajo. Su madre, Magdalena, expresó su dolor: “Se paró un ratito afuera de la casa y lo mataron. Eso no es justo”.

Los vecinos del barrio, donde todos se conocen, recuerdan vívidamente la escena del crimen. La familia Ávila destaca que Iván era un hombre trabajador y dedicado a su familia, y su muerte ha dejado un vacío irreparable. “Era un hombre que siempre estaba para ayudarme. Es triste, muy triste”, comentó Magdalena, visiblemente afectada.

Las hermanas de Iván también pidieron justicia, enfatizando la necesidad de seguridad en la comunidad. “Era no solo un hermano, sino también un hijo y un padre”, subrayó una de ellas, recordando la vida laboral y familiar de Iván. “No queremos culpar a la Municipalidad o a la Policía, solo pedimos seguridad para que mi cuñada y mis sobrinos puedan seguir viviendo aquí”, agregó.

La manifestante insistió en que es crucial abordar la falta de seguridad, cuestionando el acceso a armas por parte de los delincuentes. “Queremos garantías de que esto no se repetirá. La familia de Iván está destrozada”, concluyó.

La marcha, que se llevó a cabo en un ambiente de respeto, fue un llamado a la reflexión. Sin consignas partidarias, los asistentes compartieron un sentimiento común: que la muerte de Iván Ávila no quede impune y que la seguridad en Rafaela se convierta en una prioridad.