Efecto dominó en el PRO: fugas hacia La Libertad Avanza y movimientos clave en Santa Fe agitan el mapa opositor

La sangría de dirigentes dentro del PRO volvió a mostrar en los últimos días una dinámica difícil de contener para la conducción partidaria. Con epicentro en Misiones, pero con repercusiones también en Santa Fe, la fuga de concejales y legisladores hacia La Libertad Avanza (LLA) confirma un fenómeno que se profundiza desde las elecciones legislativas de octubre: la consolidación del espacio libertario como polo de atracción para sectores desencantados del macrismo.

En la provincia de Misiones, donde el PRO mantiene una estructura moderada y atraviesa tensiones internas desde hace meses, seis concejales vinculados al expresidente Mauricio Macri oficializaron su pase a LLA. La decisión, que no tomó por sorpresa al oficialismo provincial ni a los analistas locales, ocurre en un distrito donde el crecimiento libertario fue meteórico. Entre las elecciones legislativas de junio y los comicios nacionales de octubre, LLA sumó más de 100.000 votos y se quedó con dos de las tres bancas en disputa para la Cámara de Diputados, posicionándose como la fuerza más competitiva frente al oficialismo renovador que gobierna la provincia hace dos décadas.

Los concejales Edgard Fernando Montiel (Eldorado), Mara Frontini (Oberá), Javier Melgarejo (Puerto Piray), Mirta Barrios y Carmen Mottard (San Javier) y Luciano Rodríguez (Apóstoles) fueron los protagonistas del salto. Montiel justificó la decisión en un “acompañamiento natural” al proyecto libertario iniciado en 2023. “Formalizamos con las mismas convicciones y las mismas ideas para demostrar que podemos hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien”, declaró. Frontini, por su parte, explicó que la ruptura con el PRO se gestó tras meses de conversaciones y se cristalizó después de las elecciones de octubre. “Los argentinos dieron una idea clara de cuál es el camino a seguir. Hemos escuchado la voz de las urnas”, sostuvo.

La reacción oficial desde el PRO misionero llegó rápidamente, aunque con matices defensivos. El titular del partido en la provincia, Horacio Loreiro, intentó reducir la magnitud del episodio al reconocer solo a dos de los seis concejales como parte orgánica del espacio. Sin embargo, admitió que el caso tensiona los acuerdos previos con LLA y llamó a restablecer códigos internos: “Cuando empezamos con la alianza dijimos que deberíamos avisarnos lo que pasa. Eso era lo más correcto”. La conducción nacional del PRO, en tanto, observa con preocupación la expansión de estos movimientos en un momento de fragilidad institucional para el partido.

La ola de pases hacia LLA no se limita a Misiones. En Santa Fe, el diputado nacional Alejandro Bongiovanni —electo en 2023 bajo el ala de Patricia Bullrich— anunció su incorporación al bloque libertario. Su decisión potencia el objetivo de LLA de convertirse en primera minoría en la Cámara baja. Bongiovanni fundamentó su movimiento en la convicción de que el gobierno de Javier Milei está más cerca que nunca de concretar “las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes”.

Pero el escenario santafesino aporta otro ingrediente: la asunción de la vicegobernadora Gisela Scaglia en su banca de diputada nacional. Aunque Scaglia milita dentro del PRO, no responde al liderazgo político de Mauricio Macri. De acuerdo con trascendidos, asumirá con el respaldo directo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien apuesta a que encabece el bloque Provincias Unidas, un armado interprovincial que reúne a legisladores de Córdoba, Santa Fe, Chubut y otros distritos opositores. La presencia de Pullaro en reuniones en Buenos Aires esta semana confirma la intención de fortalecer este espacio parlamentario, que podría contar con 17 diputados. Según fuentes políticas, el proyecto tendría el aval de los gobernadores Martín Llaryora e Ignacio Torres, mientras que quedarían excluidos los representantes de Encuentro Federal, la fuerza que lidera Miguel Ángel Pichetto.

El reacomodamiento de dirigencias, tanto a nivel local como nacional, refleja un proceso más profundo: la reorganización del mapa opositor en torno al liderazgo presidencial de Milei y a la búsqueda de nuevos alineamientos parlamentarios. La crisis interna del PRO, que intenta contener un éxodo que amenaza su cohesión territorial, se combina con la expansión de LLA como un actor capaz de nuclear adhesiones diversas y, en muchos casos, provenientes del propio espacio macrista.

En este contexto dinámico, Misiones y Santa Fe aportan señales distintas pero complementarias: mientras en la primera provincia la fuga es explícita y cuantitativa, en la segunda se perfilan movimientos estratégicos que podrían incidir en el equilibrio del Congreso y en la construcción de bloques con mayor capacidad de negociación. El tablero opositor está en pleno movimiento y el PRO atraviesa uno de sus desafíos más complejos desde su conformación.