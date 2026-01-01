El año nuevo de los jugadores de la selección

Los jugadores de la Selección argentina compartieron en sus redes sociales diversas imágenes y mensajes para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026, a pocos meses del inicio del Mundial.

Rodrigo De Paul fue uno de los primeros en expresar sus sentimientos, mencionando que el último año le brindó paz y oportunidades de crecimiento. “Recibo el 2026 con mucha adrenalina y entusiasmo”, escribió el mediocampista.

Lautaro Martínez también se sumó con un mensaje breve y directo: “¡Feliz año nuevo para todos!”, acompañado de una imagen familiar.

Alexis Mac Allister optó por un post más extenso, haciendo un balance de un año lleno de emociones. “El día más lindo de mi vida, noticias duras, desafíos y sueños cumplidos”, comentó, agradeciendo especialmente a su familia y dedicando unas palabras a su hija, Alaia.

Enzo Fernández reflexionó sobre su año, agradeciendo a Dios y a su familia, y compartió una foto con su pareja y sus hijos. “Deseo un 2026 aún mejor”, escribió el mediocampista.

Leandro Paredes también destacó la importancia de los afectos en su mensaje, expresando su gratitud y sus aspiraciones para el nuevo año.

Por último, Nicolás Tagliafico emitió un saludo sencillo, deseando “todo lo bueno” para el 2026 y agradeciendo a los hinchas por su constante apoyo.