Por una molestia física, Leandro Paredes no jugará ante Racing

Leandro Paredes no jugará contra Racing en el Torneo Apertura, según confirmó el periodista Diego Monroig. El mediocampista quedó fuera del partido debido a una recomendación médica tras haberse infiltrado para el encuentro ante Platense.

El cuerpo médico advirtió que Paredes no volverá a someterse a infiltraciones y debe detener su actividad por el momento. Además de perderse el partido contra Racing, el volante tampoco estará disponible para el choque frente a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina el próximo 24 de febrero en Salta.

Ante esta situación, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el mediocampo para dos encuentros clave. Santiago Ascacíbar también es duda por molestias musculares tras el partido ante Platense, lo que podría complicar aún más el planteo táctico del equipo.

A pesar de los regresos de Edinson Cavani, que sumó minutos en la segunda mitad, y Lucas Janson, titular en el último encuentro, Boca sigue lidiando con numerosas bajas. Entre los lesionados se encuentran Carlos Palacios, Milton Giménez, Alan Velasco, Ander Herrera, Exequiel Zeballos, y Rodrigo Battaglia.

Con un calendario apretado y escaso margen de recuperación, el entrenador, Diego Úbeda, podría optar por darle minutos a jóvenes talentos de las inferiores como Tomás Aranda, quien tuvo un rendimiento destacado ante Platense.

Lista de lesionados de Boca: