El vegetal con mayor contenido de fibra ideal para el intestino y el tránsito intestinal

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

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El calabacín es un vegetal con alto contenido de agua y un interesante aporte de fibra, vitamina C, carotenoides y minerales. Además, aporta calcio, fósforo y potasio, ya que contiene muy bajas cantidades de carbohidratos, según explicó la nutricionista Tatiana Zanin al portal Tua Saúde.

Esta verdura pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, al igual que la sandía y el melón. Gracias a su contenido de mucílagos, contribuye a suavizar el aparato digestivo y favorecer el tránsito intestinal, lo que lo convierte en un aliado natural contra el estreñimiento.

El calabacín suele destacarse por su bajo aporte calórico y alta proporción de agua, aunque muchas veces es subestimado debido al desconocimiento de sus beneficios. Su versatilidad lo vuelve un alimento clave dentro de la dieta mediterránea, pudiendo incorporarse en preparaciones como salteados, cremas, tortillas y guisos.

Estos son algunos de los beneficios del calabacín

De acuerdo con Healthline, esta verdura favorece la digestión de distintas maneras.

Gracias a su contenido de fibra insoluble, ayuda a aumentar el volumen de las heces y mejorar el tránsito intestinal, reduciendo así el riesgo de estreñimiento. Para potenciar este efecto, los especialistas recomiendan acompañar su consumo con una adecuada hidratación diaria.

Por otro lado, la fibra soluble presente en el calabacín alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que contribuyen a nutrir las células intestinales y a mantener un ambiente digestivo saludable.

Estos compuestos también pueden ayudar a reducir la inflamación intestinal y aliviar síntomas asociados a trastornos como el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Además, según la Fundación Española de la Nutrición, el calabacín es una de las hortalizas menos energéticas, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan bajar o mantener el peso corporal.

Otro beneficio menos conocido es su capacidad para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, evitando picos postprandiales.

También contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que pueden acumularse en la retina y contribuir a la salud visual, reduciendo el riesgo de enfermedades oculares asociadas a la edad. En este sentido, investigaciones citadas por Healthline señalan un posible efecto protector frente a la degeneración macular, una de las principales causas de pérdida irreversible de visión en adultos mayores.

Incorporar el calabacín en la alimentación diaria puede aportar múltiples beneficios para la salud digestiva y general. Sin embargo, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de su consumo en casos de posibles alergias o intolerancias individuales.

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