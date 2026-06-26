Autos más caros en dólares: cómo la estabilidad cambiaria transformó el mercado automotor

La estabilidad cambiaria provocó un encarecimiento de los autos medidos en dólares.

Los vehículos continuaron aumentando en pesos pese a la calma del mercado cambiario.

Modelos compactos que rondaban los US$20.000 ya superan los US$21.000 y US$23.000.

El Toyota Yaris encabezó las subas tanto en pesos como en dólares oficiales.

Los ahorristas que guardaron dólares perdieron capacidad de compra frente al mercado automotor.

Algunos vehículos importados comenzaron a mostrarse más competitivos que modelos producidos localmente.

Durante décadas, gran parte de los consumidores argentinos siguió una lógica casi inalterable a la hora de comprar un vehículo. Ahorrar en dólares, esperar un salto cambiario y aprovechar el retraso temporal en la actualización de los precios de las concesionarias era una fórmula que, en muchos casos, permitía acceder a un automóvil a un valor relativamente conveniente. Sin embargo, el escenario económico de 2026 modificó por completo esa dinámica.

La combinación de una mayor estabilidad cambiaria y una inflación que continúa impactando sobre los costos de producción generó un fenómeno que comenzó a ser identificado en el sector automotor como “inflación verde”. Mientras las cotizaciones paralelas del dólar y los tipos de cambio financieros se mantuvieron relativamente estables durante los últimos meses, los precios de los vehículos continuaron aumentando en pesos, impulsados por la suba de costos operativos, salariales, logísticos e impositivos.

El resultado fue un fuerte encarecimiento de los automóviles medidos en dólares, una situación poco habitual para el mercado argentino. Modelos que históricamente integraban el segmento de entrada y que durante años se ubicaron entre los 15.000 y 17.000 dólares pasaron a superar los 21.000 dólares e incluso se acercaron a los 23.000 dólares según el tipo de cambio oficial vigente.

Los números reflejan con claridad esta tendencia. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, algunos de los modelos más representativos del segmento compacto registraron incrementos importantes tanto en pesos como en moneda estadounidense.

El caso del Chevrolet Onix LT muestra con precisión el cambio de escenario. Su precio pasó de 27,5 millones de pesos a poco más de 31,5 millones, una suba cercana al 15%. Sin embargo, al convertir esos valores a dólares oficiales, el vehículo pasó de costar aproximadamente 20.350 dólares a 21.500 dólares. Es decir, no solo aumentó en moneda local sino también en moneda dura.

La situación fue aún más marcada en otros modelos. El Toyota Yaris encabezó las subas al registrar un incremento superior al 20% en pesos y cercano al 11% en dólares oficiales. El Peugeot 208 y el Fiat Cronos también mostraron aumentos relevantes tanto en moneda local como en términos de divisa estadounidense.

La explicación radica en que el tipo de cambio oficial avanzó a un ritmo menor que los ajustes aplicados por las terminales automotrices. Mientras el dólar oficial registró una evolución moderada entre septiembre de 2025 y junio de 2026, los fabricantes continuaron actualizando mensualmente sus listas para acompañar el incremento de costos internos.

Este fenómeno alteró además la percepción tradicional de quienes utilizaban el dólar como herramienta de resguardo para futuras compras. Durante años, conservar ahorros en moneda estadounidense permitía mantener o incluso incrementar el poder adquisitivo frente a bienes durables. En la actualidad, numerosos consumidores descubren que la cantidad de dólares acumulada ya no alcanza para adquirir los mismos vehículos que podían comprar meses atrás.

El impacto es particularmente visible entre quienes mantienen sus ahorros en billetes físicos. Debido a que la cotización del dólar paralelo mostró una evolución todavía más limitada que la del oficial, muchos automóviles registraron aumentos de entre 15% y 20% medidos al tipo de cambio informal, reduciendo significativamente la capacidad de compra de quienes apostaron por el tradicional ahorro en moneda extranjera.

A este escenario se suma otro cambio relevante. Algunos vehículos importados comenzaron a ganar competitividad relativa frente a modelos fabricados localmente o en el Mercosur. En varios casos, las listas expresadas directamente en dólares presentan una evolución más estable que los precios de unidades cuyos costos se actualizan mensualmente en pesos.

Los especialistas del sector señalan que el mercado atraviesa una etapa de redefinición. La estabilización cambiaria modificó las referencias históricas y acercó los valores de muchos vehículos argentinos a los que se observan en otros países de la región. Se trata de una situación muy diferente a la registrada durante buena parte de la última década, cuando las distorsiones cambiarias convertían a numerosos modelos en oportunidades atractivas para quienes disponían de dólares.

En este contexto, los consumidores enfrentan un nuevo dilema: utilizar sus ahorros para adquirir bienes durables que continúan aumentando en moneda estadounidense o mantener la expectativa de que futuros movimientos cambiarios vuelvan a modificar la relación entre el dólar y los precios de los automóviles.