Llega la primera edición de septiembre de Plaza Feria

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de Plaza Feria, el tradicional espacio de encuentro que se llevará a cabo durante este fin de semana: el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.



A partir de las 15:00, la Plaza 25 de Mayo volverá a transformarse en un punto de referencia para el esparcimiento familiar y la puesta en valor de los talentos de nuestra ciudad. Vecinos y vecinas podrán recorrer una variada oferta de stands con producciones artesanales, objetos de diseño y creaciones locales independientes.



Plaza Feria se consolida como un programa clave para la promoción y el fortalecimiento del trabajo autogestivo, brindando a artesanos, diseñadores y artistas rafaelinos una plataforma pública para visibilizar, comercializar y difundir sus productos en un entorno accesible y dinámico.



Se invita a toda la ciudadanía a acercarse a disfrutar de ambas jornadas, compartir un momento al aire libre y apoyar el desarrollo de la economía local. Cabe señalar que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.