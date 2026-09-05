El programa "Castraciones en tu Barrio" llega a Martín Fierro

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, informa que el programa "Castraciones en tu Barrio" llegará la próxima semana a los barrios Martín Fierro y San José, acercando servicios gratuitos y fundamentales para la salud y el bienestar de perros y gatos.



Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, de 7:30 a 12:00, los equipos estarán presentes en la vecinal del barrio Martín Fierro, ubicada en Mainardi 1905, y simultáneamente frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450.



Durante las jornadas se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación, fortaleciendo una política pública preventiva que busca facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a los servicios de salud animal.



Atención sin turno previo

La atención se realizará por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano. No es necesario solicitar turno previo.



Se castran perros y gatos, machos y hembras, desde los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deberán asistir con un máximo de 5 horas de ayuno, acompañados por un adulto responsable y con una manta o abrigo para el regreso a casa.



La castración mejora la salud y puede prolongar la vida de los animales. Además, previene enfermedades relacionadas con las hormonas, reduce riesgos de escapes y accidentes y contribuye a disminuir conductas problemáticas y conflictos en la convivencia.



En el caso de los gatos machos, la castración también suele reducir las peleas y las lesiones, ya que disminuye la búsqueda de hembras en celo y la competencia reproductiva.



Próximos recorridos

El programa "Castraciones en tu Barrio" continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad durante las próximas semanas:



. Del 14 al 18 de septiembre: barrio Antártida Argentina, Azcuénaga 2143.

. Del 21 al 25 de septiembre: barrio Barranquitas, Gabriel Maggi 390.

. Del 28 de septiembre al 2 de octubre: barrio Belgrano, avenida Providenti 685.

. Del 5 al 9 de octubre: barrio Villa Dominga, Edison y Ciudad de Esperanza.