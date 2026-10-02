La mitad de las personas creyó que era humana, era una IA

El laboratorio de inteligencia artificial Tavus presentó Griffin, un modelo presentado por la compañía de San Francisco como el primer sistema capaz de superar el Test de Turing en formato de video. Durante una prueba interna realizada en una videollamada de un minuto, 26 de los 54 participantes creyeron que su interlocutor era un ser humano, lo que representó un salto cuantitativo drástico frente a su versión previa, que apenas había convencido al 2,4% de los evaluadores.

Sin embargo, el anuncio desató una rápida controversia técnica debido a las características del protocolo utilizado. A los evaluadores se los reclutó para conversar sobre sus expectativas del año, pero a ninguno se le advirtió que podía estar interactuando con una máquina. La pregunta sobre posibles sospechas se formuló únicamente al finalizar el cuestionario, revelando que la mayoría no contempló la presencia de una cara artificial. Especialistas remarcaron que el experimento no constituye un Test de Turing formal, ya que la prueba clásica exige un juez consciente del dilema, mientras que el esquema de Tavus evaluó en cambio el tiempo que tarda un usuario en desconfiar de una videollamada en un entorno de buena fe.

A pesar de las objeciones sobre la metodología del examen, las métricas independientes confirman el liderazgo técnico del sistema. En el benchmark VideoFDB de NVIDIA Research, desarrollado para medir la fluidez de gestos, miradas, risas y pausas conversacionales, Griffin obtuvo el primer puesto tanto en generación como en percepción. En la categoría de generación natural, alcanzó una calificación de 3,83 sobre 5 puntos, situándose muy cerca de la referencia humana (3,92) y superando ampliamente a competidores que combinan arquitecturas de Google y OpenAI.

Fundada en 2020 por Hassaan Raza y Quinn Favret, la empresa ha acumulado 64 millones de dólares en financiamiento y orienta sus avatares en tiempo real hacia la atención médica, el entrenamiento comercial y las entrevistas laborales. Por motivos de seguridad y alineación, la firma confirmó que la versión Griffin-Lite no saldrá al mercado inmediatamente y quedará restringida a evaluadores seleccionados. La decisión refleja el delicado equilibrio que enfrenta la industria, donde la capacidad de imitar la presencia humana con fluidez representa tanto un valioso activo comercial como un desafío de seguridad para la comunicación digital.