Lacunza descartó una hiperinflación, pero proyecta un 2023 complejo para la economía

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anticipó que no ve un escenario hiperinflacionario para 2023 y enfatizó que de la situación económica actual "no se sale con magia, sino con un plan con consistencia".

El principal referente del equipo económico que elabora la estrategia para la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó además que las medidas sobre la micro no son suficientes para administrar la coyuntura: "La macro manda. Se pueden hacer reformas micro pero si el dólar es un barrilete se lleva puesto todo".

"No se sale con magia, sino con un plan con consistencia. Hay que combinar ambición fiscal con prudencia monetaria. No será el primer día, no se puede saltar a un abismo sin red", dijo el exministro en un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Analizó además que si la oposición llega al Gobierno debería, en el primer año, reducir la inflación a un tercio de la que reciba para lograr cierta normalización del mercado cambiario

Sin embargo, Lacunza destacó que no ve en 2023 un escenario hiperinflacionario ni problemas bancarios, aunque si subrayó que espera una "tormenta con el blue o el Contado con Liquidación".

Además, insistió en la necesidad de priorizas la macroeconomía: "No existe la maquinita de la felicidad. La macro manda. Se pueden hacer reformas micro pero si el dólar es un barrilete se lleva puesto todo".

"No nos podemos quedar cortos: hace décadas que la pobreza crece, que la calidad de vida es peor", agregó ante empresarios y junto al expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

Sin embargo, sobre el plan económico a futuro, el extitular de la entidad monetaria remarcó que "no es viable solo la ortodoxia económica porque es costosa en términos de actividad".

"El Gobierno no tiene espacio de mejora. Va a estar nublado, la demanda y el producto estancado, inflación alta, volatilidad cambiaria. Se esta intentando de evitar el granizo, el tsunami, eso esta bien. No creo que 2023 pueda ser un escenario mejor que este, lo cual no quiere decir que haya que tomar medidas desde el punto de vista privado, hay que seguir trabajando, con incertidumbre obviamente. Aún con esas dificultades, lo que tenemos que hacer es seguir apostando al futuro", agregó Lacunza más tarde en diálogo con El Doce TV.

Javier Milei

Consultado sobre las propuestas del diputado libertario Javier Milei, Lacunza fue taxativo: "¿Cuáles son las ideas económicas de Milei? Soy hincha de Racing y desde las platea cabeceo todas, pero en la cancha juega (Lucas) Zidane".

Sandleris se sumó a esa postura y apuntó que cuando escucha las ideas articuladas por Milei, encuentra "cierta falta de realidad en cómo lograr eso".

Deuda en pesos

"La deuda en pesos se puede ordenar si se reduce el déficit. En 2003 con las Lebac se logró. Tiene que haber un plan fiscal, monetario y financiero, no medidas aisladas", sentenció Lacunza.

Para Lacunza la "herencia" que recibirá el próximo presidente será “peor” que la de 2015, y estima que habrá más pobreza, más inflación y más deuda: "Será más delicada. No hay que subestimar los problemas ni sobreestimar las capacidades".

