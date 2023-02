¿Se viene un fuerte aumento en la carne?

Salvador Di Stéfano, economista, habló sobre el aumento del precio de la carne: "Vamos a tener un fuerte aumento en las carnicerías. Esto se verá entre el miércoles y el viernes".

En este sentido, adelantó que el precio ascenderá a 2400 pesos y que habrá una "caída del consumo". Y destacó que el precio de la carne "tiene un gran impacto en los índices de precios".

"Los salarios no son infinitos y el asalariado está perdiendo poder adquisitivo. Con lo cual, si venimos comiendo 48 kilos de carne per cápita, lo que vamos a observar es una caída del consumo de la carne a la zona de 43 kilos porque la gente no puede convalidar estos precios", argumentó el economista.

A su vez avisó que la carne no aumentó, sino que "recuperó precio". Y alertó: "Todavía no estamos por encima del aumento inflacionario del 100%".

En este contexto, calificó como "héroe" a la figura del ganadero porque "con este clima de sequía viene faenando lo mismo hace tres años, 13,3 millones de animales por año y con un stock de 54 millones de rodeo". Y destacó que el productor nacional apuesta "a que la oposición llegue a gobierno en 2023 y que se liberen las exportaciones".

Dólar e inflación

Para el mes de febrero, Di Stéfano auguró que "muy probablemente" el dólar ascenderá a 400 o 450 pesos.

En cuanto a la inflación, el especialista diagnosticó que Argentina cuenta con un "déficit fiscal crónico" desde 2011. "Macri terminó con una inflación del 50% y este gobierno tiene una inflación del 100%", agregó.

Luego, remarcó no entender "la lógica" del Ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a la recompre de la deuda por mil millones de dólares. "Si hubiera usado para financiar importaciones e insumos básicos para la industria, hoy tendría más actividad económica", argumentó Di Stéfano. Y concluyó: "El gobierno está en una interna y quiere hacer marketing económico".

Fuente: CNN