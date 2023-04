Dieron a conocer los estremecedores audios entre Eloy Rivera y su ex: “¿Contrataste un sicario para matarme?”

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano 2015, permanece internado y detenido por el “intento de homicidio” a su exnovia Thalía Di Mario. En ese contexto, mientras continúa con estado reservado, salieron a la luz estremecedores audios que mantuvieron entre ellos y en los que se habla de amenazas de muerte y acusaciones cruzadas por violencia y maltrato.

En la mañana de este miércoles, al aire de Socios del espectáculo (eltrece) difundieron los mensajes de voz del actor porno y la joven. “¿Así que contrataste un sicario para matarme, loquita?”, le preguntó Rivera a Di Mario. La mujer le respondió: “¿Contraté un sicario? Sos un banana. Si yo quiero, lo hago”

Eloy se defendió y lanzó: “Dejá de amenazarme de muerte. Te voy a re…”. Acto seguido, la joven le retrucó: “A mí me amenazaste de muerte”. Sin negar los dichos de su ahora ex, el exparticipante del reality continuó: “Vos me amenazaste de muerte. Me querés denunciar, me querés hundir. Yo jamás te pegué, estás re loca. Vos me c... a palos, todos los días. Me clavaste un cuchillo, tengo pruebas. Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenés maldad”.

La joven desmintió que las palabras de Rivera fueran ciertas: “Si me c... a palos. Tengo amigos tuyos y a todos en tu contra”. “Vos me pegaste delante de un montón de amigos que están de testigos. Me rompiste el teléfono”, replicó él.

“Olvidate de mí, si antes tenías chances ahora soy tu peor enemiga, ¿me entendiste? ¡Peor enemiga, boludo! El diablo en persona voy a ser”, sumó Di Mario. Furiosa, siguió: “¡Cómo te comportás conmigo hijo de p...! Al infierno vas a ir ¡Al infierno! Y yo me voy a encargar de que te arruinen la vida”.

Fuente: TN