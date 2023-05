Cómo reclamar el reintegro del 15% en compras con tarjeta de débito para jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un programa de beneficios para los jubilados, pensionados y titulares de la AUH en el que ofrece, junto a la AFIP, un reintegro del 15% por compras con tarjetas de débito de la prestación sobre el total de las compras que los titulares realizadas en farmacias, comercios y mayoristas.



En caso de que una persona hizo una compra y no recibió la devolución, la ANSES recuerda que existen distintos canales para reclamar el beneficio.

Cómo realizar un reclamo por los reintegros ANSES

En el caso de tener un problema al realizar una compra, se puede realizar un reclamo. A continuación, las diferentes maneras de realizar el trámite:

Si el comercio ofrecía la opción de reintegro y, pasados los siete días hábiles, todavía no se acreditó, comunicarse con el banco.

Si no se recibió el descuento en línea de cajas porque no pudieron verificar si la persona es beneficiario de ANSES, hacer el reclamo desde Mi ANSES, opción “Reclamos, sugerencias, denuncias”.

Si se tuvo algún inconveniente con el producto que se compró comunicarse con el centro de atención al cliente del comercio donde se hizo la compra.

También se puede escribir a [email protected] con el reclamo y adjuntar el ticket de la compra y el cupón de pago de la tarjeta. Con estos datos se podrá rastrear la operación y consultar el inconveniente.

Reintegros ANSES: cómo y cuánto dinero se acredita

El reintegro se aplica de forma automática en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación o asignación, dentro de las 24 y 48 horas de efectuada la compra. Con la nueva actualización de los montos:

El monto máximo del reintegro pasa a $4056 mensuales por titular.

En caso de percibir dos o más asignaciones, el reintegro es de hasta $8114 por mes.

El beneficio se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023. Pueden acceder: Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo; Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Con informacion de Todo Noticias.