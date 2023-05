Daniela Cardone habló de su encuentro íntimo con Luis Miguel: “Me lo acuerdo por el beso”

Daniela Cardone fue invitada al ciclo Desayuno americano, conducido por Pamela David en la pantalla de América. En el magazine de entretenimientos, la modelo habló de diferentes temas e incluso se refirió al vínculo sentimental que mantuvo con Luis Miguel, el popular cantante mexicano, durante la década del 90.

“Vos estuviste con Luis Miguel, ¿te acordás?”, le consultó la conductora. La mamá de la actriz Brenda Gandini recordó que se había encontrado con el intérprete en un hotel porteño. “¡Me mató! No me acuerdo en qué año fue”, aseguró entre risas. Y en tono irónico, agregó: “Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el año. Soy modelo, las fechas no las tengo bien”.

Pamela aseguró que ella también tuvo la chance de conocer al artista: “En esa época yo era secretaria de Marley. Es más, Coco Fernández siempre me dice ‘santiagueña, no te olvidás’. Yo vivía en una pensión sobre la calle Paraguay. Coco traía a Luis Miguel a TeleShow y me dice: ‘Santiagueña, ¿lo quieren conocer?’. Yo invité a las chicas de la pensión. ¡No lo podían creer! Nosotras fuimos en el primer turno, Daniela fue en el segundo y la crucé”. La modelo aseguró que con el músico solo charlaron y se dieron unos besitos: “Me acuerdo que él tenía los dientes separados. Eso me lo acuerdo por el beso”.

Por otra parte, cabe recordar que hay una enorme expectativa por la llegada en agosto de Luis Miguel a la Argentina, luego de cuatro años. En tan solo diez horas, el cantante agotó 100.000 entradas y colgó el cartel de ‘sold out’ en nueve Movistar Arena de Buenos Aires. A raíz de la locura que generó y en agradecimiento con la audiencia argentina, el artista mexicano más funciones en Buenos Aires, en el marco de su gira internacional.

De esta manera, el artista tiene previsto realizar funciones el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto. Las entradas se pueden conseguir a partir de los 22 mil pesos. Tras su paso por Argentina, seguirá en Santiago de Chile el 21, 22 y 23 de agosto, para después continuar a Estados Unidos. El tour lo tendrá varios meses por el mundo, diferentes países y culturas para finalizar el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara.

El tour que dará El Sol de México tiene pautados más de 40 recitales. Luis Miguel no toca en el país desde 2019, cuando ofreció una serie de conciertos en el marco de su gira México por siempre, que significó su regreso a los escenarios mientras se daba a conocer la serie sobre su vida protagonizada por Diego Boneta.

Argentina será el primer país en recibirlo, y un dato interesante es que su última gira México por Siempre realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, fue premiada por la revista Billboard como “Gira del Año”. Además, Pollstar, la revista internacional más reconocida de la industria del entretenimiento en vivo destacó que Luis Miguel vendió más boletos que cualquier otro artista en el mundo en un período de 30 días.

Con informacion de Infobae.