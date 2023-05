Un informe de un banco de EEUU pronosticó cuánto valdrá el dólar a fin de este año y de 2024

La rueda de hoy fue positiva pero con escasos negocios por el feriado de Estados Unidos que dejó a los mercados del mundo sin referencias. De todas maneras, los inversores en acciones siguieron ganando y los bonos de ley extranjera quedaron casi sin cambios porque no tuvieron negocios por el la falta de operaciones en Nueva York que afectó a toda la región. Los fondos extranjeros son jugadores de Latinoamérica. Cuando se aleja la aversión al riesgo van tras los títulos de la deuda.

Pero el feriado norteamericano no impidió que los inversores estudiaran algunos de los informes que se emitieron sobre la Argentina. El que más le llamó la atención al trader Esteban Monte, fue el del Bank of America que estimó un dólar oficial a fin de diciembre de $513,9 y de $1.094,20 para finales de 2024 que implica estimar una devaluación de 113% para el próximo año contra una de 236% para 2023.

El mercado de futuros lo contradijo en sus operaciones. Fin de año cerró a $485, un valor inferior al que calculó el banco norteamericano. El dato más apreciado que dejó la rueda de ayer es que no se aceleró la devaluación. El Banco Central volvió a todos a la realidad y el dólar terminará mayo por debajo de la inflación y de la tasa de referencia.

Andrés Reschini, de la consultora F2 Finanzas, señaló que “fue una rueda a media máquina por el Memorial Day de Estados Unidos el tipo de cambio cerró a $238,25 marcando una devaluación de 6,87% contra la rueda del miércoles pasado cuando había devaluado 9,6%. De esta manera, a dos ruedas del cierre de mayo, el ritmo promedio es de 6,81% y de no modificarse hacia el final de mes acumularía una devaluación de 7,51%”.

“El mercado de futuros -agregó- está en temporada de roll over (renovación) y se operaron 1.305.855 contratos. Solo junio, julio y agosto sumaron contratos abiertos y más que compensaron las bajas de negocios en el resto de las posiciones ya que la curva, en total, sumó USD 103,8 millones netos a los contratos abiertos. En cuanto a los precios hubo ajustes mixtos que no fueron significativos”.

Con escasos negocios y sin intervención del Banco Central, operaron los dólares alternativos. El dólar MEP fue el de más movimiento porque el contado con liquidación es el que más referencias pierde con el feriado norteamericano. En la plaza de contado el MEP quedó sin cambios en $459,51. El contado con liquidación subió $5,27 (+1,1%) a $497,59. En el Senebi, donde los negocios son bilaterales y no publican en pantalla, solo se vieron operaciones de MEP donde el dólar perdió $8 (-1,71%) para cerrar a $467.

El analista Franco Tealdi puso reparos en los precios. “Al no tener la referencia de Estados Unidos el mercado tuvo operaciones bastante fuera de rango. Tal es así que el mercado estuvo pagando Cedears y acciones que, a juzgar por el precio de cierre del viernes en el norte, que avalaron un precio de contado de $520 que mañana deberán ajustar. Los dólares financieros operaron estables en el rango de la semana pasada. Párrafo aparte para el mercado de futuros, que sigue sin tomar en cuenta el poder de fuego del Banco Central en este sector y se siguen pagando tasas efectivas anuales elevadas”.

Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios, observó los desarbitrajes que se están dando en el mercado entre bonos que marcan grandes diferencias de precios en 48 horas y dan margen para especular y ganar tasas elevadas en dólares en cortísimo plazo.

Sobre el mercado de futuros indicó que no se vio intervención del Banco Central pero no descarta que la escasez de divisas se agudice porque “no se ve al agro liquidando. Quizás veamos al Banco Central colocando alguna postura vendedora importante. Por ahora, las tasas implícitas han descendido, la máxima a setiembre estaba a 173% que es una tasa interesante pero lejos de las tasas que vimos de más de 200%”.

Ayer los exportadores liquidaron apenas USD 51,92 millones. El Banco Central solo pudo retener 11 millones. Las reservas se vieron afectadas: perdieron 86 millones y quedaron en USD 32.877 millones.

“La soja en pesos bajó un poco -agregó Vitelli- porque son los últimos días del dólar soja. El comprador aprovecha para pasar precios menores cercano a $100 mil por tonelada contra $102 mil de la semana pasada. Lamentablemente el mercado local se disoció de los mercados internacionales. Llamó la atención el volumen negociado de 1 millón de toneladas. Esto no cambia la tendencia: el Banco Central apenas pudo retener 24% de los dólares liquidados por la exportación. En esta etapa emitió $465 mil millones de pesos, no perdamos de vista que en abril y mayo se emitió mucho más por Adelantos Transitorios. Además, por pasivos remunerados se emite a un ritmo de $1,1 billón mensuales por intereses que mientras no pisen la calle no afectan, pero a medida que se vayan movilizando terminarán presionando sobre los precios. La situación cambiaria va a estar estresada mientras no haya un tipo de cambio diferencial”.

Vitelli dijo que junio será complicado por la falta de liquidación de dólares ya que el productor de maíz va a especular con la creación de un “dólar maíz” o con una devaluación: “La intención de liquidar será nula. La misión del Gobierno está puesta en conseguir dólares afuera y hay que ver si consigue que el FMI se los otorgue, pero la clave es cuánto le permitirá tener de libre disponibilidad.”

En la Bolsa, los negocios en acciones fueron la mitad de lo habitual. Se operaron $2.742 millones y el S&P Merval de las acciones líderes aumentó 1,37% en dólares y 0,6% en pesos.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que se negocian en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda donde predominaron las subas. Lo mejor pasó por MercadoLibre que aumentó 2,6%. La contracara fue Transportadora Gas del Sur que perdió 3,3%.

En la licitación de Letras del Tesoro, se consiguió renovar los vencimientos y se obtuvo financiamiento extra. El Tesoro logró tomar $296 mil por sobre los $478 mil millones que vencían. En ese sentido, Reschini observó que “de los casi $774 mil millones que adjudicaron tan solo 1% correspondió a instrumentos a tasa fija y a 16 días de plazo. El 80% fue a bonos que ajustan por CER y el 19% a dólares linkeados. Esto implica que no quiere arriesgarse a no conseguir financiamiento, tener que emitir más y generar inquietud en el mercado. De esta manera, no blanquea la verdadera tasa en pesos a las que el mercado financia al Tesoro”.

Desde hoy lo esencial pasará por la reacción de los mercados de Estados Unidos tras el feriado y cuál será el resultado de las gestiones de Sergio Massa en China.

