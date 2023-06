La salud de Charly García: cómo se encuentra el músico, luego de las versiones sobre su estado

El último lunes por la noche, en el cierre de la emisión de La cruel verdad (América 24), Esteban Trebucq dio a conocer una alarmante versión acerca del estado de salud de Charly García. “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque a Charly”, comenzó contando Trebucq.

“Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”, cerró. Fueron apenas segundos que alcanzaron para generar una enorme preocupación entre los fans de Charly. Sin embargo, desde distintos flancos aseguran que el artista de 71 años no está pasando por un mal momento.

“No pasó nada, nada de eso que dijeron es verdad”, respondieron distintas personas cercanas a Charly ante la consulta de Teleshow. Por otra parte, aseguran que en los últimos días no sufrió ningún nuevo achaque en su salud y que está “como siempre”, a la vez en que admitieron que su movilidad “es reducida” y que se maneja en silla de ruedas, tal como se vio en las últimas apariciones públicas del ídolo. Una de esas fue el pasado 22 de octubre de 2022, cuando el músico festejó su hasta ahora último cumpleaños en un bar de Palermo.

Es sabido que desde hace algunos años -y acentuado por la pandemia- García sale poco de su departamento y que pasa mucho tiempo en su habitación realizando al menos dos de sus actividades favoritas: haciendo música y mirando películas. Hace exactamente dos semanas, su mujer Mecha Iñigo publicó en sus Instagram Stories una foto del artista junto con la frase: “Charly viendo Blondi de Dolores Fonzi”, en referencia a la ópera prima de la actriz. Algo que es congruente al mensaje que publicó en la tarde de este martes Rosario Ortega para llevar tranquilidad a los fans: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambio en estos días”.

En cuanto a la música, desde su círculo confirman que La Lógica del Escorpión -demorado sucesor de su disco Random, editado en 2017- ya está terminado aunque “faltan algunas cosas para que salga”, según dicen en referencia a algunas cuestiones burocráticas.

Mientras tanto, en Coronel Díaz y Santa Fe -”algo así como nuestro propio Abbey Road”, tal como definió León Gieco hace unas semanas, luego de admirar cómo la fachada del edificio se sigue poblando de graffitis y mensajes de aliento para García-, Charly sigue recluido en su mundo, seguido de cerca por Mecha y su hijo Migue. De hecho, los dos fueron los primeros en llevar tranquilidad ante lo dicho. “Él está bien, no pasa nada. Mecha y Migue no tienen idea de dónde salió esa información”, reveló Ayelén Velázquez, periodista de música en la mañana de este martes.

“Charly está bien! Además, no es lo mismo que Maradona. Respeten a la gente que lo cuida y ama, están lastimando a las personas que lo cuidan y que Charly elige para eso”, dijo María Rosa Yorio en su cuenta de Facebook. La exmujer de Charly y madre de Migue García desmiente que a García lo tengan cautivo y alejado de sus amigos, algo que dijo Trebucq pero que también lo sugieren por lo bajo otras personas que conocen al artista.

Con informacion de Infobae.