Un mercado nervioso interpreta que el BCRA se queda sin dólares para contener al paralelo

Lejos de la explicación que dio Sergio Massa sobre la aceleración del dólar blue -a la que calificó como "último bastión de los especuladores"-, los analistas de la city hacen una interpretación bastante diferente: el Banco Central ya no tiene dólares para satisfacer la demanda, y no le queda otra alternativa que restringir el mercado cambiario con más medidas regulatorias.

Y una admisión tácita de que no hay dólares hace que el apetito dolarizador aumente, y que se produzca en todos los segmentos: los legales -como el del dólar MEP y el "contado con liquidación"- y el informal del dólar blue



Al Gobierno le preocupan todos esos tipos de cambio, por diferentes motivos: en el caso del MEP, porque le cuesta una pérdida de reservas diarias al BCRA que venía acelerando encima de los u$s40 millones. Y en el caso del blue, por su repercusión mediática y su función de "termómetro" del humor social en un momento pre-electoral.

Paradójicamente, un factor que exacerbó el nerviosismo de la jornada del jueves -que llevó al blue hasta los $277- fue la mayor regulación en el mercado financiero, que limita la acción de los inversores que quieren dolarizarse mediante la triangulación de bonos.

"Las medidas no ayudan, porque suman ruido a un mercado tan sensible como el dólar blue. Si bien la Comisión Nacional de Valores no prohibió la operatoria de dólar MEP, a veces el mercado entiende que un mayor cepo puede llegar a trabar las operaciones", observó Christian Buteler, uno de los asesores financieros más influyentes.



Y en ese clima enrarecido, ocurre una situación típica: se incrementa la demanda por billetes verdes en las "cuevas" mientras la oferta se retrae. El resultado no es solamente la suba en la cotización, sino además la especulación política, a escasos días de las PASO.

Lo cierto es que hoy los analistas ya ven como una situación factible que la semana que viene el blue supere los $600, mientras circulan versiones sobre una mayor presencia represiva en la city para impedir el funcionamiento de "cuevas".

La aparición de un dólar "MEP blue"

Hasta el pasado martes -cuando el blue llegó a $560- la expectativa del mercado era que el Gobierno intentaría, por todas las vías, contener al dólar MEP, porque era una forma indirecta de estabilizar al blue. Tradicionalmente, la brecha entre ambas cotizaciones es de un 3%, pero en las últimas semanas, a partir de las medidas de "devaluación indirecta" -como el impuesto a la importación y la implantación del "dólar maíz"- saltó por encima del 10%.



En teoría, esa brecha no debería subir mucho, porque la diferencia con el MEP hace que en algún momento aparezcan jugadores a los que les parezca tentador vender en el blue y hacer algún "arbitraje" o "rulo".

Pero claro, para mantener a raya al dólar MEP se necesita dólares, y eso es lo que justamente le falta a un Banco Central con reservas en terreno negativo por u$s10.000 millones. Para colmo, la multiplicidad de cotizaciones permitía que los jugadores más avezados pudieran hacer grandes diferencias de manera casi instantánea.

"Algo que el Central quería frenar era el arbitraje de quienes operaban dólar MEP en el contado inmediato y luego vendían más caro en el segmento de 48 horas. Significaba que se podía hacer una diferencia de 2% en apenas dos días, un nivel de ganancia insólito para las tasas que se manejan hoy en el mundo", explica Salvador Vitelli, economista jefe de Romano Group



Entre ambos MEP -el de liquidación inmediata y el de 48 horas- se formó una brecha de 5%. "Es la brecha dentro de la brecha", comenta un analista financiero.

Y, por cierto, no es la primera, porque desde hace tiempo el mercado está atento al "gap" entre el "contado con liqui" y el MEP: en situaciones normales, esa diferencia era de 2% y se explicaba como el sobrecosto natural que estaba dispuesto a pagar alguien que sacaba dólares al exterior en vez de dejarlos en una cuenta del sistema financiero local.

Pero ahora, esa brecha -dependiendo contra cuál de los MEP se la mida- está entre 6,5% y 12%. Son niveles que los analistas no consideran propias de momentos "normales" sino que reflejan el temor del mercado a algún evento de crisis, como por ejemplo el impago de la deuda.

Fuente: Iprofesional