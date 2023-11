Dybala se empieza a alejar de Roma y tendría un insólito destino

A pesar de que Paulo Dybala regresará a la nómina de convocados de la Selección Argentina, con quien disputará los partidos frente a Uruguay y Brasil, correspondientes a las Eliminatorias CONMEBOL con vistas al Mundial del 2026, su futuro en AS Roma no está asegurado.

El delantero cordobés hace tiempo que está siendo observado por diferentes equipos de Europa, donde Chelsea es uno de los principales interesados. Pero también, y con un contrato multimillonario, lo siguen desde Arabia Saudita. Si bien no se revelaron los nombres de los clubes del fútbol de Medio Oriente que quieren quedárselo, hay una sola manera para que Dybala se marche.

Sucede que la cláusula de rescisión que posee la Joya es de 12 millones de euros para aquellos equipos que no pertenecen a la liga italiana, ya que en ese caso la misma ascendería a 20 millones. Pero más allá de esta situación, hay una más llamativa: según reporta Calciomercato, el ex Juventus viene negociando hace tiempo con los dirigentes de AS Roma para renovar su contrato y no llegan a ningún acuerdo.

En una de las tantas reuniones, Dybala le solicitó a Tiago Pinto, el director deportivo del club capitalino, que su salario fuera elevado (NdR: actualmente percibe 4,5 millones de euros anuales) además de que se prolongara el vencimiento de su contrato, ya que el vigente finalizará el 30 de junio del 2025.

Si bien Paulo Dybala y los Giallorossi poseen tiempo de sobra para continuar negociando en la extensión del contrato, la paciencia del delantero de 29 años comienza a agotarse y es muy probable que, ante cualquier oferta que reciba en los próximos meses y supere lo dialogado con el elenco italiano, arme las valijas

