El club argentino que llamará a Boca por Darío Benedetto

Por distintos factores, no sería una sorpresa que Darío Benedetto no continúe en Boca a partir de 2024. El delantero no tuvo un buen año, su relación con la gente no es la de antes y la mejor opción parece ser la salida. Si bien todos los caminos conducen al exterior, un equipo argentino hará un intento para quedarse con sus servicios.

Rosario Central tiene al Pipa dentro de una lista de 15 objetivos para el próximo mercado de pases, según informa la prensa de la ciudad. Javier Cigno, periodista de la Radio AM1230 de Rosario, confirmó que el equipo de Miguel Ángel Russo sueña con el 9.

Teniendo en cuenta que el atacante tiene contrato vigente con el conjunto de la Ribera, a Central no le quedará otra opción que comunicarse con Boca y hacerle una oferta. Tiene dos caminos: comprar un porcentaje de su pase o negociar un préstamo (poco común en futbolistas de su edad).

Por lo pronto, con la lesión confirmada de Edinson Cavani, Mariano Herrón dependerá de un buen cierre de 2023 de Benedetto para meterse en la próxima CONMEBOL Libertadores.

¿Hasta cuando tiene contrato Benedetto en Boca?

El vínculo entre el Xeneize y el Pipa, firmado en enero del año pasado, finalizará recién el 31 de diciembre de 2024.

Benedetto: “En Argentina, solo juego en Boca o me retiro”

Un punto en contra para Rosario Central son las declaraciones del delantero hace unos meses, cuando aseguró que no tenía interés en quedarse en el país para jugar en otro club.

“En el único club de Argentina en el que voy a jugar es en Boca, y si tengo que hacerlo en otro equipo, me retiro”, aseguró en ESPN y agregó: “La idea mía es, por lo menos hasta diciembre, quedarme en Boca. Estoy enfocado en la Copa”. Será un mercado de pases clave.

Los números de Benedetto en Boca

Sumando sus dos ciclos, Benedetto acumula 70 goles y 19 asistencias en 158 partidos con la camiseta de Boca. Claro está que la gran mayoría de esos festejos fueron en su primera etapa, entre 2016 y 2019.

