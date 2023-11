El Gobierno que viene: la Ley Ómnibus de Milei, los nombres para YPF, las protestas en ANSES y los medios públicos

Un fin de semana largo donde en la mayoría de las cenas, asados y reuniones entre empresarios banqueros sindicalista y expertos en turismo nacional e internacional el tema excluyente fue el triunfo categórico por más de 11 puntos del líder libertario Javier Milei frente al candidato del oficialismo y ministro de Economía Sergio Massa.

También se habló de la nueva Ley Ómnibus y de Reforma del Estado con la que Milei quiere comenzar a realizar la transformación del Estado que tendría varios puntos en común con la que realizó Carlos Menem al comienzo de su mandato y con la idea de privatizar empresas como YPF, AYSA, Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas como también los medios públicos como Télam, Radio Nacional y Canal 7. Milei ya declaró este fin de semana que no quiere medios de propagación pública y tendría una sorpresa guardada bajo siete llaves en relación a la actual secretaría de Medios.

Otro de los temas fue la llamada "trampa de la transición" que le habría tendido Massa a Milei en su discurso del domingo donde prácticamente lo quiso hace responsable de la actual situación económica algo que Milei pudo eludir gracias a la pericia de Guillermo Francos, su futuro Jefe de Gabinete Nicolas Posse y su asesor en comunicaciones el ascendente Santiago Caputo quien fue elogiado en el discurso del domingo en el Sheraton Libertador junto a su hermana Karina.

Se habló también de un fin de semana extraño por las elecciones que no favoreció al gobierno que tenía la idea que mucha gente iba a viajar y no iba a votar pero no fue así. El turismo movilizó unas 900.000 personas que fue mucho menos de los 1.500.000 millones de turistas que se calculaba desde el ministerio de Turismo y Deportes a cargo de Matías Lammens donde hay funcionarios muy preocupados porque el presidente electo Javier Milei ya le anunció a sus colaboradores que podría transformarse en una secretaría o hasta una dirección nacional.

Las "perlitas" del discurso de la victoria de Milei

En la noche del lunes, en un regado asado, en un campo situado en el sur de la provincia de Bs As, donde el anfitrión ofreció los mejores vinos de su cava, un experto en comunicación que supo estar ligado al macrismo comentó algunas perlitas del discurso del domingo del presidente electo.

"En ese discurso Milei definió a su enemigo que es la casta y después cuando la gente cantaba la casta tiene miedo, Milei cantaba junto con ellos pero cuando pedían la prisión para CFK no cantaba y al parecer eso no le importa. El enemigo es la casta", dijo el experto.

En tanto que otro de los presentes, un hombre de mucha experiencia ya retirado del mundo de las comunicaciones, le contestó que: "el discurso de Milei es el tema del legado que es promover las ideas de la libertad en Argentina, donde sorprendió con un tono parecido al del primer discurso de Raul Alfonsin cuando asumió el 30 de octubre de 1983 que recitaba el preámbulo de nuestra Constitución Nacional"

En ese aspecto hay que destacar que Milei se proclamó como el primer presidente liberal libertario de la humanidad y además recitó como en una especie de credo las ideas de su referente Alberto Benegas Lynch (H) junto a su pareja la actriz Fátima Florez que lo acompañaba arriba del escenario con su hermana Karina.

"Milei expresa que su modelo está basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida la libertad y la propiedad cuya instituciones sin la propiedad privada" explicaba el hombre.

La nueva Ley Ómnibus y de Reforma del Estado

En tanto que el lunes por la tarde luego de una extenuante jornada en un campo de golf cercano a Pilar el asado a la estaca esperaba a empresarios, banqueros y periodistas.

Allí se confesó un ex funcionario de Carlos Menem que contó sobre los llamados "Tres Mosqueteros" que se encargaron de hacer la llamada Ley Ómnibus y de Reforma del Estado de Carlos Menem a principios de los 90.

Al parecer, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, uno de ellos estaría asesorando a Javier Milei para realizar la transformación del estado que está dentro de las reformas de primera generación.

"Dentro de esta nueva Ley Ómnibus y de Reforma del Estado habrá una nueva ley de privatizaciones de empresas públicas que de acuerdo a los estudios de los equipos técnicos de Milei le cuestan al estado unos 5.000 millones de dólares al año, lo que representa un punto del PBI de déficit primario" comentó un banquero que ya está dispuesto a participar en las futuras privatizaciones que se podrían comenzar a realizar a mediados del año próximo de acuerdo a su información.

Milei anunció la futura privatización de YPF donde ya circulan los nombres de Horacio Marin un experto en la producción de hidrocarburos como futuro CEO de la empresa en reemplazo del santacruceño Pablo González y de Matías Tamburini, un ex funcionario del Deutsche Bank como futuro CFO para manejar la delicada situación económico financiera de la empresa.

Por otro lado otro financista comentó allí que: "las declaraciones de Milei en el programa de Eduardo Feiman en Radio Mitre fueron precisas, ya que anunció que trabajará pará llevar adelante un Estado pequeño, respetando la propiedad privada y el libre comercio y que va a honrar la deuda soberana, una gran noticia para los bonos hard dólar, esto implica probables subas para los AL30 y toda la familia de bonos soberanos".

La "bomba" de las Leliq y el futuro de la ANSES

Además destacó que Milei habló de que debería trabajar para desarmar las Leliq del BCRA, y que hasta tanto no resuelva este problema no se podría levantar el cepo cambiario.

Mientras que un consultor del área energética comentó que: "lo bueno es que va a privatizar todas las empresas del Estado que puedan generar pérdidas privatizando empresas públicas como YPF, AYSA, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos como Télam, Radio Nacional y Canal 7 donde esta semana comenzarán los protestas de los trabajadores que se oponen a esos cambios y también habrá reuniones sindicales en la ANSES donde hay muchos funcionarios de La Cámpora que quieren negociar su salida del organismo y están en contra de la designación de la diputada Carolina Piparo al frente de ese organismo.

Lo cierto es que con los anuncios de Milei las acciones argentinas en el exterior aumentaron fuertemente, YPF subió 40%, antes de la rueda valía u$s 4.200 millones, al final de la rueda u$s 5.900 millones, en apenas una rueda le agrego valor por u$s 1.700 millones.

"La Argentina no tenía una rueda de suba de esta magnitud en el exterior desde hace muchos años, y asoma en el horizonte la posibilidad de que a este ritmo el país vuelva a recuperar el crédito internacional, algo que no ocurre desde el año 2018", explicaba a los comensales un banquero preocupado por el futuro de las Leliq.

"Si Milei consigue financiamiento logrará que el país acceda a un crédito privado después de 6 años. Esto implica un cambio de tendencia, pero no la resolución de todos los problemas del país" explicó para terminar con su análisis.

Antes de las PASO. YPF cotizaba en torno de los u$s16, cayó hasta u$s10 antes del balotaje, y el día lunes cerró en u$s15, si en el mediano plazo pasa los u$s16 con la cotización del petróleo a la baja, esto implica que el riesgo país podría comenzar a bajar.

* Para www.iprofesional.com