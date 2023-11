Juana Repetto deberá mudarse de urgencia y se mostró muy preocupada: “Fue un baldazo de agua fría”

Juana Repetto contó que debe mudarse de urgencia de la casa en la que vive junto a su marido, Sebastián Graviotto, y sus hijos Toribio y Belisario.



Todo comenzó cuando la influencer contó que decidió regalar las cosas que ya no usa a personas de su comunidad de Instagram. “Lamentablemente, nos tenemos que ir de esta casa en diciembre”, sostuvo en un video mirando a cámara.

Entonces contó que su mayor preocupación es que, si bien sabe que cuenta con la ayuda de familiares y amigos, su marido no estará para esa época porque viajará por trabajo.

Esto generó preocupación entre sus seguidores, que quisieron saber el motivo del abrupto cambio de planes. “Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, porque se viene a vivir la hija de la dueña de la casa”, explicó Repetto que admitió que la noticia le cayó como un “baldazo de agua fría”.

“Fui a pagarle a principios de noviembre y le dije ‘podríamos hablar ya del año que viene’ y me dijo que no. Y yo me quedé como ‘¿Qué? ¿Cuándo me pensabas avisar?’. Así que fin de año movidito”, cerró lejos de la polémica.

Con informacion de Todo Noticias.