El Kun Agüero desmintió la información sobre un supuesto accidente: “No sé quién inventó esto, estoy bien”

La preocupación que generó la noticia de que Sergio Agüero había sufrido un accidente en las playas de Cuba manejando una moto de agua se esfumaron enseguida luego de que el ex delantero de la Selección Argentina publicara un vídeo desmintiendo dicha información.

“Hola gente, ya saben por qué hago este video, no sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero bueno hay amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando asique la verdad que no sé qué decir, no sé quién inventó esto”, aseguró el Kun.

Para cerrar el ex delantero del Manchester City agregó: “Acá estoy, bien, todo tranquilo y gracias a todos los que se preocuparon, pero no pasó nada, un beso, chau”.

La noticia que se volvió viral en minutos indicaba que el Kun se encontraba manejando una moto de agua en las playas de Cuba junto a su novia y que por dicho incidente tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital en Miami.

De esta manera, aclarada la situación por parte del propio Agüero, el ex jugador de Independiente y el Barcelona continuará en su puesta a punto para llegar en condiciones al partido de Leyendas de la Conmebol que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el estadio del Inter Miami.

Fuente: 442