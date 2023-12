Sufre Retegui: el brutal grupo de la muerte que le tocó a Italia en la Euro 2024

Una vez finalizada la fase de clasificación, se realizó en Hamburgo el sorteo de los grupos de la Eurocopa 2024, que se llevará a cabo en Alemania, y que ya tiene a 21 selecciones confirmadas de las 24 que participan, ya que las otras tres saldrán de los ganadores de los repechajes.

La Selección de Italia logró la clasificación a este certamen continental en la última fecha, tras empatar 0 a 0 como visitante ante Ucrania y llegar al segundo puesto con 14 puntos, seis menos que Inglaterra que finalizó como puntero. Cabe destacar que quedó con la misma cantidad de unidades que Ucrania, pero por diferencia de gol lo superó.

El grupo que le tocó a Italia en la Eurocopa

El equipo comandado por Luciano Spalletti, formará parte del Grupo B, que es considerado el de la muerte, ya que cuenta con dos selecciones de peso, como lo son España, la última campeona de la Nations League y Croacia, el subcampeón de la Nations League y semifinalista del Mundial de Qatar, además de Albania, que jugará la segunda Euro de su historia.

Teniendo en cuenta estos rivales, contra dos de ellos será la primera vez que se enfrentará el futbolista del Genoa, ya que nunca jugó contra Croacia ni contra Albania. Con España, por su parte, jugó por la semifinal de la Nations League, en la que fue al banco de los suplentes, pero no ingresó en la caída de su equipo por 2 a 1.

Retegui se perdió las últimas convocatorias de Italia por lesión

Por una lesión en la rodilla que lo tuvo a maltraer en los últimos meses, el futbolista con pasado en Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba no pudo formar parte de las últimas convocatorias de Spalletti, y recién este sábado pudo volver a jugar con su equipo, disputando los 90 minutos en el empate en 1 contra Émpoli, por la fecha 14 de la Serie A.

Es por eso, que corre de atrás en la consideración del entrenador italiano, quien desde su llegada lo convocó en una oportunidad, en la que Retegui estuvo en el banco de los suplentes ante Macedonia del Norte, en donde no ingresó, y frente a Ucrania, donde entró para jugar los últimos 18 minutos del encuentro.

En las últimas convocatorias, los delanteros que convocó Spalletti y que competirán con el ex Boca, son Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Moise Kean, Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini, Federico Chiesa y Matteo Politano.

¿Dónde y cuándo se jugará la Eurocopa 2024?

Alemania es el país anfitrión para la Eurocopa 2024, que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 14 de julio de dicho año.

Así se jugará el repechaje por los últimos tres lugares de la Eurocopa

Los 12 equipos que jugarán el repechaje para la Euro 2024 fueron elegidos de acuerdo a la clasificación general de la Liga de Naciones de la UEFA. El sorteo de este Play-off quedó definido el pasado 23 de noviembre en donde habrá tres rutas de dos semifinales cada una (seis semifinales en total), que definirán las tres finales en donde se conocerán las últimas selecciones para el torneo.

Repechaje A: Polonia vs. Estonia / Gales vs. Finlandia

Repechaje B: Israel vs. Islandia / Bosnia y Herzegovina vs. Ucrania

Repechaje C: Georgia vs. Luxemburgo / Grecia vs. Kazajistán

Fuente: bolavip