La confesión de Lautaro Martínez sobre el penal de Montiel en la final: "Que erre y llegar al quinto"

A casi un año de haber llegado a la gloria eterna tras ganar el Mundial de Qatar, en diversas entrevistas y documentales en homenaje, los jugadores de la Selección Argentina comenzaron a contar algunas intimidades que sucedieron a lo largo del certamen continental más importante de todos.

En este caso quien rompió el silencio fue Lautaro Martinez, el delantero que si bien no tuvo el rendimiento esperado durante la competencia fue importante marcando el penal definitivo contra Países Bajos en los cuartos de final, hablando en diálogo con “Campeones, un año después”, que se puede ver por Star Plus.

Allí, el delantero se refirió al momento previo en el que el seleccionado argentino se consagre campeón con el penal de Gonzalo Montiel, ya que él era el designado a ejecutar el quinto penal en caso de que lo requiera la serie, tal como lo hizo contra la selección neerlandesa.

“En el momento en el que Scaloni da la lista con los 5 pateadores yo estaba quinto como en el penal contra Holanda, y Cachete estaba cuarto. Cuando vamos caminando el técnico le sigue preguntando si estaba bien y después no recuerdo en qué penal le digo ‘Cache dejame a mí, dejame a mí el cuarto’”, comenzó en su relato.

Y sumó: “El Dibu ya había agarrado uno y después cuando erraron el segundo sabía que después tenía que meter Pablo y después le tocaba a Cachete, y si el Dibu no atajaba nos tocaba el cuarto a nosotros. Yo lo quería patear”.

Por último, cerró entre risas: “Si no quería que lo erre y llegar al quinto, ja. Si me tocaba patear el quinto le rompía el arco. Iba a patear fuerte y arriba al palo izquierdo del arquero. Sabía que Lloris no se tira alto y que iba a ver como patee el penal contra Países Bajos”.

En las redes sociales, estos dichos fueron sacados de contexto, generando el enojo de varios hinchas argentinos, ya que no entendieron los dichos de Martínez como un chiste, si no que lo vieron como que el Toro quería que Montiel erre el penal para ser él quien le dé la victoria al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Fuente: bolavip