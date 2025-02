El emotivo posteo de Cristian Fabbiani, quien dejó de ser el DT de Riestra

La caída ante Sarmiento de Junín en la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional se convirtió en el último encuentro que tuvo Cristian Fabbiani al mando del Riestra.

Su carrera profesional continuará en Newells, institución que hasta hace poco finalizó su vinculo con Mariano Soso, quien no cumplió los objetivos propuestos.

Se debe agregar que, Fabbiani había remarcado luego de la caída ante el conjunto de Junín. "No sé lo que va a pasar. Si me toca irme, me parece una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia, porque no tengo tiempo para pensar ahora. Sí, cuando vuelva a Buenos Aires”, dijo.

Debido a esta situación, el Ogro se despidió de un club donde pudo alcanzar interesantes resultados a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram.

"Hoy me toca despedirme de este hermoso club que fue mi casa durante tanto tiempo: Deportivo Riestra. Gracias. Quiero agradecerle en especial a Víctor (Stinfale), que fue el primero en confiar en mi trabajo cuando nadie más lo hacía y fue el que me impulso en mi carrera como director técnico en Primera División. Gracias a Diego Figueroa, el mánager del club, que siempre estuvo a mi lado y en cada detalle que necesite para estar cómodo en el club", señaló.

En el mismo mensaje continuaron los reconocimientos con las personas que permitieron que la institución fuera creciendo."Gracias a los utileros por tanta dedicación en el día a día. Gracias a la gente y al hincha por apoyar en cada partido a este equipo, y por último gracias a ellos, a los jugadores, que son y fueron los protagonistas de mi paso por el club. Son un grupo de excelentes personas que lo dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido, no siento más que orgullo por ustedes y les deseo el mayor de los éxitos siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Cristian el Ogro Fabbiani", escribió.

Adicionalmente, desde el club también publicaron la última charla que el DT tuvo con sus jugadores a través de las redes sociales. "Los voy a extrañar y espero que les vaya bien. Sé que sin ustedes va a ser imposible lograr lo que me está pasando. Ustedes hicieron las pretemporadas duras, los entrenamientos en la semana, me lo hicieron todo muy fácil", apuntó.

"De corazón creo que ustedes tienen una mística única, no lo vi nunca en en futbol; no es para chuparle las medias, pero lo que hacen ustedes en otros clubes no se hace. Denle valor a lo que están logrando porque lograron algo con humildad", puntualizó.

Fuente: 442