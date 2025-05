Jack Doohan sobre la presión de ser reemplazado por Franco Colapinto: "Nunca me sentí afectado"

Jack Doohan piloto australiano de la escudería Alpine de la Fórmula 1 habló sobre una presión por perder su asiento con el argentino Franco Colapinto.

Frente a un posible regreso del sudamericano a la competencia prefirió restar importancia. "A pesar de todo, incluso en los momentos difíciles, nunca me sentí afectado. Tenía un buen grupo de personas a mi alrededor y el equipo también me apoyó mucho, así que nunca lo tuve ni lo sentí en el fondo de mi mente. Claro que siempre habrá ruido, pero estaba más concentrado en ser lo más rápido posible en el coche que en algo externo", dijo.

Además agregó: "Creo que, dado que este tema lleva tanto tiempo circulando, para cuando empezó la temporada quizá ya era inmune a él. Si hubiera empezado un par de días antes de Melbourne, me habría afectado más", señaló.

En esta sintonía contó que luego se acostumbró a este tipo de comentarios a tal punto de dejarle de prestar atención. "Para ser sincero, lo peor fue en enero, cuando hubo más ruido. No pasaba nada más, pero creo que había una nueva narrativa cada fin de semana y, además, enseguida supe qué era irrelevante y qué no. Me concentré en mi trabajo", mencionó.

Es importante agregar que por el momento Doohan no ha tenido un rendimiento representativo en las primeras cinco carreras de la actual temporada. De esta manera han ido apareciendo varias críticas y rumores que indican que sería reemplazado por el pilarense.

"Creo que es solo circunstancial, no creo que haya un objetivo hacia mí, simplemente es cómo se desarrolla la situación y no me lo tomo como algo personal. Creo que este es nuestro deporte. Así es mi momento actual y seguro que me beneficiaré de ello más que de cualquier otra cosa", cerró.

Fuente: 442