Neymar se mete en la elección del DT de Brasil y derriba al candidato principal de la CBF

La Confederación Brasileña de Fútbol todavía no encuentra el rumbo para su selección, luego de cesar a Dorival Júnior por la estrepitosa derrota que sufrió ante Argentina por 4 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la jornada 14 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Encima está a contrarreloj porque en apenas un mes tendrá que disputar sus compromisos con Ecuador en Guayaquil y con Paraguay de local, partidos que serán cruciales porque, la realidad, es que aún no está clasificado para el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica el año que viene (se ubica cuarto en la tabla con 21 puntos).

Por eso el revés que recibió la CBF por parte de Carlo Ancelotti, el apuntado para el puesto al frente de la Verdeamarela, aumentó el nerviosismo. El plan era que asumiera en cuanto termine su labor en LaLiga a fines de mayo, puesto que, si bien tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados del 2026, Florentino Pérez estaría decidido a cerrar su ciclo en algunas semanas por los resultados recientes en la Champions League (en donde fue eliminado en los Cuartos de Final) y con el Barcelona (con quien perdió la Final de la Supercopa de España y de la Copa del Rey).

Sin embargo, el italiano contestó que no tiene definición alguna por parte de la Casa Blanca y que no será él el que tome la decisión de irse. Con lo cual, no podría brindarles una contestación inmediata. Frente a este panorama, Ednaldo Rodrigues, presidente de la federación brasileña, enderezó las negociaciones hacia las otras opciones.

La principal, detrás de Carletto, era Jorge Jesús. Incluso, medios brasileños reportaron que ya había conversaciones en curso para que tome las riendas del Scracth, puesto que rescindió su contrato con el Al Hilal. Es decir, tendría todo dado para hacerse cargo de los cuatro últimos partidos de las Eliminatorias (además de Ecuador y Paraguay, en septiembre afrontará los juegos con Chile de local y con Bolivia en El Alto).

Esta alternativa no era considerada la mejor, pero, dada las circunstancias, no la descartaban. No obstante, conforme a O Globo, Jorge Jesús fue vetado por Neymar. El padre del futbolista del Santos tuvo una reunión con Rodrigues con el único fin de desplazar al ex entrenador del Flamengo del camino de la Selección de Brasil, puesto que fue uno de los motivos por los que Ney Jr. decidió marcharse del Al Hilal.

¿Quién dirigirá a Brasil tras Dorival Júnior?

Con este nuevo escenario, el medio citado anteriormente exhibe que Abel Ferreira, bicampeón de la Copa Libertadores con Palmeiras en 2020 y 2021, emerge como el favorito de la CBF para encabezar la Selección de Brasil camino a la Copa del Mundo del 2026.

