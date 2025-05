Caputo prevé una fuerte baja de impuestos en 7 años y aseguró: "Se terminó el modelo de la Argentina miserable"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que "en los próximos 7 años, con dos mandatos del presidente Javier Milei, puede haber un crecimiento económico del 8% anual, y el Gobierno devolverá al sector privado u$s550.000 millones a través de la baja y eliminación de impuestos".

También explicó que "el crecimiento económico que ya se está verificando explica la necesidad de una remonetización genuina de la economía, para alimentar ese crecimiento de la actividad".

"Como estamos en una economía bimonetaria, es importante que esa remonetización ocurra en dólares, ya que la gente ya tiene u$s200.000 millones en los colchones y no es necesario emitir para que ese dinero se vuelque al crecimiento. En los próximos días, emitiremos las medidas sobre este tema", anunció.

Cómo será la baja de impuestos

"La economía está sana y te permite crecer y proyectar a largo plazo, se recupera el crédito. Es ese crecimiento lo que va a permitir que aumenten los recursos; si no aumentamos los gastos, los bajamos, el Estado tiene mayores recursos para bajar impuestos", aseguró Caputo.

"Nosotros vinimos a devolver recursos al sector privado. Este año hemos hecho un ajuste del gasto del 30% que equivale a 7 puntos del Producto, y hemos devuelto o eliminado impuestos por 2 puntos del PBI", afirmó.

"Continuar con esa reducción del gasto a ese nivel, para el Tesoro nacional, ya no es posible. Durante los 90 y antes, el nivel de gasto nacional total, o sea del Tesoro, provincial y municipal, era de 24 puntos del Producto; en 2020, trepó a 47%, o sea que se duplicó, con 28% del Tesoro, 16% de las provincias y 3% de los municipios", puntualizó.

"Hoy, los municipios siguen igual, las provincias en algo similar con 5% del PBI, pero el Tesoro bajó de 47% a 35%. No vamos a poder seguir bajando 5 puntos del Producto por año. El desafío es hoy el crecimiento y también hay trabajo que hacer a nivel provincial y municipal", indicó, y enfatizó que, "sobre todo, en las provincias se cobra Ingresos Brutos, que es el impuesto más distorsivo de toda la economía".

Por este motivo, Caputo aseguró que, "para seguir bajando impuestos, debemos seguir consolidando el nivel de crecimiento. Si en los próximos 7 años, con dos mandados el presidente Milei, Argentina crece al 6% anual, vamos a poder bajar impuestos por 1 punto de Producto por año, lo que implica devolver al sector privado u$s420.000 millones en 7 años".

"Si creciéramos 8% del PBI, algo absolutamente factible para una Argentina ordenada, la baja de impuestos podría ser de 2 puntos del Producto por año, lo que representa u$s550.000 millones que volverían al sector privado y que ustedes podrían disponer por invertir", le dijo Caputo a los empresarios.

"Este es el modelo, un Gobierno que ha dado protagonismo al sector privado, el que invierte eficientemente los recursos, al revés que el otro modelo que no sirvió, porque Argentina no creció. Este modelo es lo opuesto a algo que ya se vio que no funciona", sostuvo.

Cómo será la liberación de dólares del colchón

"Cuando la economía está más sana, la nominalidad baja, la tasa de interés baja y eso genera una mayor demanda de dinero y de crédito, que hace falta para crecer", indicó Caputo.

"Hoy hay baja monetización, que tuvimos que impulsar porque había una cantidad de pesos fenomenal. Hay un tercio de lo que sería un nivel normal, para las actuales necesidades. Para lograr un crecimiento sostenible, el dinero es el combustible. Ahora, la demanda de dinero es sana", consideró.

"En el kirchnerismo nadie quería tener un peso en el bolsillo, la inflación y la tasa de interés eran tan altas que no había crédito; solo en el último año, se emitió 13 puntos de Producto. Cuando saneas la economía, pasa lo inverso, crece la demanda", explicó.

"Esa demanda puede darse en pesos o dólares; en el esquema estricto nuestro, solo se puede dar si el dólar está en el piso, el Banco Central va a estar comprando dólares en ese piso, mientras los bancos empiezan a prestar y a trabajar de bancos; antes tomaban depósitos y prestaban al Banco Central o al Tesoro, y ahora encuentran que hay mejor negocio prestando a privados", subrayó,

"Para profundizar este proceso, vamos a estar propiciando una remonetización en dólares, porque estamos en competencia de monedas y porque la gente tiene u$s200.000 millones en los colchones, entonces, por qué no usar esos dólares que la gente ya tiene y que no hay que emitir", sostuvo, e informó que "vamos a dar pronto estas medidas".

"Vamos a seguir en los próximos años en un esquema de macroeconomía muy ordenada y esto va a permitir al sector privado a ser los protagonistas de esta historia, que es lo que nosotros buscamos", concluyó.

Luis Caputo: "El modelo de seguir pagando salarios miserables se terminó"

El ministro de Economía le advirtió al sector privado que el modelo de "salarios bajos" y "tipo de cambio alto se terminó" y volvió a reclamarle inversiones.

"El tipo de cambio es la contracara de cómo está la situación económica. El modelo de pagar salarios miserables, el tipo de cambio real altísimo e industrias protegidas, ese modelo se terminó", señaló el ministro.

Al abrir el 11° Latam Economic Forum, enfatizó que el "el modelo nuestro es el opuesto al de los últimos años. No buscamos ganar competitividad empobreciendo a la gente, sino haciendo a la economía más eficiente".

"Esta competitividad la vamos a lograr con el esfuerzo de todos. En el sector público seguiremos ajustando el gasto desregulando y abriéndose a la competencia y el sector privado debe volver a invertir", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.

*Para www.iprofesional.com