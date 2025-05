Escándalo: Lineker echado de la BBC por una publicación antisemita

El ex futbolista y actual presentador deportivo Gary Lineker, conocido por su larga asociación con la cadena británica BBC, ha decidido dar un paso al costado. Su anuncio llegó después de un controvertido incidente en redes sociales que involucró la difusión de una publicación con contenido considerado antisemita.

Este hecho precipitó la noticia de su salida, que se oficializó junto al comunicado de la BBC, informando sobre su separación al término de la temporada de Premier League. Lineker, quien se había consolidado como una figura influyente en el ámbito del comentario, concluye una colaboración de más de dos décadas con la BBC. Durante su carrera, no solo fue conocido por sus talentos en el campo como futbolista, sino también por su destacada habilidad como presentador, siendo la cara visible del programa Match of the Day.

Recientemente, Lineker compartió un video crítico sobre el sionismo en su cuenta de Instagram, el cual incluía la imagen de un roedor, un símbolo históricamente utilizado con connotaciones antisemitas. A pesar que el ex futbolista, goleador del Mundial de México 1986, eliminó rápidamente la publicación, el malestar ya había sido generado. En sus declaraciones, expresó su desconocimiento sobre la naturaleza ofensiva de la imagen.

“Nunca compartiría nada antisemita a sabiendas. Va en contra de todo lo que defiendo”, afirmó. Este desliz llevó a Lineker a tomar la decisión de apartarse de sus funciones en la BBC cuando todavía tenía contrato vigente, subrayando que hacía lo correcto dada la situación.

La salida de Lineker suscitó reacciones diversas dentro del mundo periodístico y entre sus seguidores. Tim Davie, director general de la BBC, reconoció el error cometido por Lineker y expresó que ambos acordaron su retiro después de la temporada actual.

Davie destacó el rol de Lineker como una “voz definitoria” en la cobertura futbolística y agradeció su notable contribución. “Gary ha sido una voz definitoria en la cobertura del fútbol para la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han moldeado nuestro periodismo deportivo y le han valido el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá”, señaló Davie.

La relación entre Lineker y la BBC había enfrentado tensiones previas debido a las opiniones políticas que el presentador compartía en sus redes sociales. Informes del periódico británico The Sun recordaron que en marzo de 2023, fue temporalmente apartado del aire tras comparar la retórica gubernamental británica sobre políticas de asilo con la Alemania nazi, un incidente que provocó un amplio respaldo de diversos colegas y una revisión de las políticas de redes sociales de la BBC.

El legado que deja Lineker en la cadena televisiva es notable, siendo uno de los presentadores mejor pagados de la emisora, con un salario de 1.60 millones de euros anuales. También había firmado un acuerdo de licencia para varios de sus títulos de podcast, que casualmente llega a su fin este año, dejando una puerta abierta a nuevas oportunidades fuera de la televisora.

En sus propias palabras, Lineker reconoce la importancia del fútbol en su vida y la gratitud que siente por la carrera que construyó: “El fútbol ha estado en el centro de mi vida desde que tengo memoria, tanto en la cancha como en el estudio”.

La controversia ha hecho que Lineker sienta que su posición en la BBC era insostenible, decisión reforzada por el deseo de evitar que la corporación se vea envuelta en futuras polémicas. A pesar de su salida, personas cercanas al ex delantero aseguraron a The Sun que continuará denunciando injusticias y posiblemente explore nuevas ofertas en los medios de comunicación. Las circunstancias actuales permitirán a Gary Lineker hablar con mayor libertad sobre asuntos relevantes sin las restricciones de una institución pública.

El último episodio de Match of the Day que Lineker presentará con la BBC está programado para este domingo. Su decisión de apartarse representa el fin de una era para la cobertura deportiva en el Reino Unido y el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera del célebre ex futbolista británico.

