J Rei habló por primera vez tras salvarle la vida a María Becerra en su segundo embarazo ectópico: “Me asusté”

J Rei habló en LAM del segundo embarazo ectópico que sufrió María Becerra en abril del 2025, el primero fue en septiembre del 2024. El cantante recordó el momento de su intervención, acto que le salvó la vida ya que la artista tuvo una hemorragia interna con riesgo de vida.

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre”, dijo el novio de María.

Sobre su vínculo con La Nena de Argentina, expresó: “Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé, día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido”.

“Ser papás jóvenes es una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo, entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”, reflexionó J Rei sobre sus deseos de ser padres.

Fuente: ciudadmagazine