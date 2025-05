Lo que comes influye en tu piel: estas tres acciones hacen que envejezca más rápido

Somos piel y estamos indisolublemente unidos a nuestra particular envoltura, que además es un reflejo de lo que sucede tanto en el interior como en el exterior. Por eso para que el cuidado sea efectivo no solo hay que actuar por fuera, sino que se necesita un abordaje integral, como defiende la Dra. María Martínez Villaescusa (@dramvillaescusa), nefróloga, experta en nutrición clínica y fundadora de Womderm, clínica especializada en salud de la mujer y microbiota. Y esto implica, según aclara, no solo usar productos externos avalados por dermatólogos para su cuidado y su protección, sino también atender a cuestiones metabólicas y hormonales. «Si no se hace este tipo de abordaje integral de las patologías cutáneas nos estamos quedando a medias. Los tratamientos tópicos y farmacológicos no están reñidos con el consumo de suplementos o con el cuidado de la microbiota a través de la alimentación. Y esto es aún más relevante en el caso de la mujer, por nuestro particular componente hormonal», explica.

La alimentación, por tanto, puede influir de forma decisiva en el estado de la piel, tanto para bien como para mal. Tal como explica la Dra. Martínez existen, a grandes rasgos, tres puntos clave relacionados con al nutrición que afectan a la oxidación y a la inflamación crónica de bajo grado, que son dos de las cuestiones que aceleran su envejecimiento.

La clave para cuidar la piel sería entonces «antioxidarse» y aunque en el interior del organismo ya existen antioxidantes endógenos como el glutatión, la experta explica que es importante adquirir los antioxidantes de forma externa pues el organismo no sintetiza por sí mismo la vitamina C, que es uno de los antioxidantes más potentes que existen. «Los antioxidantes son fundamentales y se pueden obtener a través de la alimentación consumiendo frutas y verduras ricos en estos nutrientes, pues eso ayuda a protegerse de la oxidación, de la polución y de la radiación solar», aclara. Pero además la experta explica que también ayuda a protegerse frente a la inflamación. De hecho la experta asegura que desde el punto de vista científico se ha medido el efecto que determinados alimentos tienen sobre los marcadores antiinflamatorios en sangre. «Una dieta antiinflamatoria es aquella que es rica en alimentos vegetales, en fibra y en grasas saludables», explica.

La Dr. Martínez incide especialmente en la importancia del consumo de grasas saludables, pues suele haber muchos falsos mitos en torno a ellas, pues algunas personas creen que eso no solo hace engordar sino que también engrasa la piel. «Nada más lejos de la realidad. Consumir las grasas buenas del aceite de oliva y de los alimentos ricos en omega 3 como las nueces o los pescados como el salmón, por ejemplo, no solo aporta beneficios a la piel, sino que son imprescindibles», explica.

Otro punto importante para el cuidado de la piel en relación a la alimentación es procurar minimizar los picos de glucosa. «Las dietas qu están muy cargadas de azúcares fomentan la destrucción del colágeno de la piel, que es la proteína más abundante en el organismo. No solo está en la piel sino también en los vasos sanguíneos, así que influye en más cuestiones de las que se suele pensar», alerta.

Este fenómeno, según explica es lo que se conoce como glicación, que es proceso natural de tu cuerpo causado por azúcares como la glucosa o la fructosa. Explicado en palabras sencillas podría decirse que es como si se caramelizase el cuerpo. De hecho, la experta aclara que la glicación es un proceso natural en el que los azúcares reaccionan con proteínas, especialmente las de la piel, generando compuestos dañinos llamados AGEs (productos finales de glicación avanzada). Este proceso, que es un factor importante en el envejecimiento, afecta la firmeza y elasticidad de la piel. «Esos AGEs los producimos en respuesta a esos excesos de azúcares. Es como si se produjera una caramelización o reacción de Maillard dentro del cuerpo», señala la Dra. Martínez. De hecho, la experta explica que los ultraprocesados con sabores barbacoas, con todo tipo de aromas y con todo tipo de colores también pueden contribuir a aumentar ese efecto.

En este sentido la Dra. Martínez recuerda que en la actualidad hay muchas personas que siguen unas dietas con un índice glucémico muy alto y que para el cuidado de la piel es imprescindible reducir la carga de azúcares simples que se consumen en el día a día, así como evitar el sedentarismo. «Aunque se cuide la alimentación, si el movimiento diario y el ejercicio regular no forma parte de nuestro estilo de vida, será difícil conseguir esas mejoras de salud que ayuden a la piel y al resto del organismo», aclara. Y lo mismo sucede con el descanso, pues también dormir lo suficiente es vital para el cuidado de la piel.

La experta concluye que la falta de antioxidantes, el escaso consumo de grasas saludables y el exceso de azúcares simples en la dieta son tres cuestiones relacionadas con la alimentación que pueden contribuir al envejecimiento prematuro de la piel.

Otros aspectos importantes que influyen en la salud de la piel es el efecto de los disruptores endocrinos, cuestiones hormonales (menopausia), la importancia del ejercicio y la protección cardiovascular.

Fuente: abc.es