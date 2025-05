El mal momento de Verónica Ojeda tras el escandaloso video de Julieta Makintach, la jueza en el caso Maradona

Mario Baudry contó reaccionó Verónica Ojada al ver las imágenes del documental que grabó la jueza Julieta Makintach sobre el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona.

“Es mucha tristeza. Imaginate que la familia está llorando desde hace dos días. Verónica está muy mal. Vimos como nos tomaron el pelo, a mí me quisieron sancionar dos veces por hablar con la prensa”, remarcó el letrado sobre su pareja en diálogo con TN de Noche.

En ese sentido, remarcó que la mamá de Dieguito Fernando había depositado toda su confianza en la magistrada. “Creía que la jueza era correcta y justa”, sostuvo.

Además, afirmó que dan casi por hecho que proceso se anulará. “El martes se define. No creo que sobreviva porque un montón de decisiones se hicieron por mayoría y no por unanimidad del tribunal. Entonces, en las que participó Makintach si uno solo de los defensores dice que no está de acuerdo en convalidar lo actuado, se cae el juicio de forma inmediata”.

Por último, lamentó las contradicciones de la jueza del escándalo: “Yo le pregunté específicamente si había participado en algún documental y me dijo que no. El tribunal dijo absolutamente que no”.

Fuente: TN