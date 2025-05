Emily Lucius y su novio se comprometieron en Nueva York: “Quiero hacerte el hombre más feliz del mundo”

Rodrigo Macri se arrodilló en pleno Central Park, sacó un anillo y le propuso casamiento a Emily Lucius. La escena, en uno de los rincones más icónicos de Nueva York, fue captada en una serie de imágenes que la influencer compartió en sus redes sociales, acompañadas por un mensaje íntimo y emotivo: “Siempre soñé con este día, pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico”.

La respuesta fue inmediata: lágrimas, un “sí” entre sonrisas y el inicio de una nueva etapa para una pareja que ya convivía desde hacía tiempo. La publicación de la joven en Instagram retrató no solo el momento del compromiso, sino también el vínculo que construyeron a lo largo de dos años. “Gracias por este amor tan puro, sincero y honesto. Gracias por darme paz”, escribió la influencer al reflejar el tono emocional que atravesó el anuncio.

Durante el viaje a Nueva York, la pareja eligió Central Park como escenario para ese gesto que, según relataron, fue “a la vieja usanza”: con Rodrigo de rodillas y anillo en mano. Emily llevaba un vestido de encaje color manteca y botas marrones. En ese contexto, le dedicó unas palabras a su futuro esposo: “Con mucha emoción, felicidad y los ojos llenos de lágrimas te dije que sí y te lo voy a afirmar todos los días. Porque nunca estuve tan segura de algo, porque sos el hombre que siempre quise encontrar”.

La noticia del compromiso se viralizó rápidamente. Los comentarios de seguidores y amigos no tardaron en multiplicarse: “Grito, estoy muy feliz”, “Chau, estoy llorando”, “Te merecés todo lo lindo”. El anuncio se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada en redes y su hermana Belu Lucius también dejó el suyo. “Me vuelvo locaaaaaaaaaaaaa (sic) Ay, necesito que cuentes cómo fue la propuesta porque no tiene ni medio segundo de desperdicio”, exclamó entre los comentarios.

Rodrigo Macri es hijo de Sandra Macri, fallecida en 2014, y sobrino del expresidente Mauricio Macri. Estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina y trabajó en compañías del grupo familiar. También cultiva una afición por la gastronomía, un rasgo personal que complementa su perfil empresarial y que lo une con su futura esposa.

La relación entre Emily y Rodrigo se consolidó en el tiempo, con apariciones públicas y una convivencia que antecedió a la propuesta. Cn una presencia sostenida en redes, ella construyó una comunidad que sigue de cerca cada paso de su vida personal y profesional.

La elección de Central Park como punto de inflexión en su historia no fue casual: el parque simboliza el corazón romántico de Nueva York. Para Emily, ese momento quedará grabado no solo en sus fotos, sino también en su relato: “Porque sos increíble por donde te mire, porque a tu lado me siento segura y tranquila”, dijo desde la ciudad que visitó en marzo pasado con su hermana y su mamá Silvia.

La historia se inscribe en un marco familiar y mediático que potencia su alcance. Con la emoción a flor de piel, el anuncio del compromiso entre Emily Lucius y Rodrigo Macri suma un nuevo capítulo a la crónica sentimental que comparten frente a una audiencia que no deja de acompañarlos. Y una nueva oportunidad al amor tras un pasado reciente algo tormentoso.

En la primera edición de El Hotel de los Famosos, Emily había quedado en el ojo de la tormenta por convertirse en una de las instigadoras del hostigamiento que sufrió el animador Locho Loccisano por parte de varios participantes durante el transcurso del reality que llevaron adelante Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Así, su participación quedó bajo la lupa de los seguidores del programa y tiempo después explicó en Intrusos lo que ocurrió luego de ser parte del ciclo: “La pasé mal por todo lo que se generó posterior al Hotel que hoy en día me llevo bárbaro con todos, pero se generó algo que todavía no logro entender realmente”, para luego revelar que “estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apoyándome. Realmente no tenía ganas de levantarme de la cama para nada, ni para comer y ni para trabajar, ni a vivir siquiera”.

