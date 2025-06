Los bancos aún reportan operaciones pese al anuncio de Milei: sin normativa oficial, todo sigue igual

Sin cambios normativos: Pese al anuncio de Milei, los bancos siguen reportando operaciones mayores a u$s10.000 a la UIF, ya que no se modificó ninguna norma.



Expectativa vs. realidad: Las promesas oficiales aún no se tradujeron en legislación ni resoluciones concretas.



Cambio limitado: Solo se ajustó el umbral de información para ARCA y se eliminó la exigencia formal de declaraciones juradas para créditos.



Provincias bajo presión fiscal: Catamarca fue la primera en adherir al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias propuesto por ARCA.



Advertencia del Gobierno: Las provincias que no se sumen podrían dejar de recibir datos de facturación.



Fuerte caída de ingresos: Se proyectan bajas en la coparticipación de hasta el 6%, afectando especialmente a Santa Fe y La Pampa.



Panorama incierto: El plan de blanqueo sigue sin implementarse y varias provincias evalúan su adhesión por necesidad fiscal.



A más de una semana del anuncio del presidente Javier Milei sobre el fin del control estatal en operaciones financieras personales, en la práctica poco y nada cambió: los bancos siguen reportando movimientos superiores a los u$s10.000 a la Unidad de Información Financiera (UIF), y no hay nuevas normativas que avalen las promesas del Gobierno.

El anuncio, formulado en una conferencia encabezada por el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del BCRA Santiago Bausili y el jefe del flamante organismo ARCA, Juan Pazo, generó expectativa en sectores financieros y políticos. Sin embargo, en los hechos, la UIF no modificó los parámetros vigentes y los bancos continúan operando bajo el mismo régimen de reportes. "Seguimos siendo sujetos obligados", afirmó un directivo bancario a Ámbito, confirmando que las declaraciones juradas y el rastreo de movimientos continúan como antes.

Según fuentes del sector, lo único que cambió hasta el momento es el umbral de información que ARCA recibirá y la eliminación de la exigencia formal de una declaración jurada para acceder a créditos, aunque muchos clientes la seguirán presentando voluntariamente para mejorar condiciones.

Las provincias, entre el ahogo fiscal y el nuevo régimen

Mientras tanto, el Gobierno lanzó la convocatoria a las provincias para adherirse al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, parte del denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. La primera en sumarse fue Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, en un movimiento que busca dar oxígeno a las finanzas provinciales.

ARCA advirtió que las provincias que no se sumen al nuevo esquema podrían dejar de recibir información sobre la facturación de sus contribuyentes, lo que supone un fuerte condicionamiento para las economías regionales, ya golpeadas por la baja en la coparticipación y el recorte de obra pública nacional.

Según datos de la Comisión Federal de Impuestos, se proyectan caídas interanuales en las transferencias automáticas de entre el 2% y el 6%, con Santa Fe y La Pampa como las más afectadas. En este escenario, varios gobernadores dialoguistas evalúan sumarse al plan oficial, pese a las dudas sobre su implementación.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires, una de las más críticas de la gestión Milei, se tomará un tiempo para analizar el marco legal completo antes de tomar una decisión.

Entre la expectativa y la realidad

Pese al discurso oficial de libertad financiera, la letra chica aún no llegó al Congreso ni fue traducida en normativa concreta. Mientras tanto, los bancos siguen reportando, la UIF no flexibilizó controles, y los contribuyentes no ven aún los efectos de lo prometido.

El “blanqueo ampliado” parece, por ahora, más una declaración de intenciones que una reforma en marcha. Y en las provincias, la necesidad fiscal podría pesar más que las diferencias políticas a la hora de adherir a un esquema que, aunque cuestionado, promete algún alivio ante un 2025 que se perfila nuevamente austero.