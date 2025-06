La palabra de Marcela Tinayre después de los incidentes en París: “Me escondí atrás de un macetero enorme”

La noche que debía quedar en la memoria de los hinchas del PSG por la conquista de su primera Champions League terminó marcada por el caos en las calles de París. La celebración por la victoria del club francés sobre el Inter de Italia por 5 a 0 derivó en disturbios que requirieron la intervención de la policía, con el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a la multitud.

En una charla con Teleshow Marcela Tinayre describió la situación: “Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido".

Acto seguido, la conductora continuó con la descripción de su relato. “Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo. Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso … y comencé a volver tapándote la cara con una camisa. Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades", afirmó. "Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió" aclaró la conductora a Teleshow desde la capital de Francia.

"París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano," compartió a este medio la reconocida conductora.

Cabe destacar que la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones de la UEFA representó un hito para el fútbol francés, pero la jornada quedó marcada por los incidentes violentos y las consecuencias trágicas que se produjeron en distintos puntos del país. Según reportó la Prefectura de Policía de Francia, el despliegue de seguridad continuará en los días siguientes para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar el orden público en la capital y otras ciudades.

El balance de los disturbios, con dos víctimas mortales y cientos de detenidos, ha generado un debate sobre la gestión de la seguridad en eventos deportivos de gran magnitud y la respuesta de las autoridades ante situaciones de descontrol en las celebraciones masivas. La información proporcionada por Sud Ouest y la Prefectura de Policía de Francia subraya la complejidad de estos operativos y la necesidad de medidas preventivas para evitar que la celebración de logros deportivos derive en tragedias.

En medio de una noche colmada de emoción y multitudes en Champs Élysées, la experiencia transformó lo que parecía una celebración apacible en una vivencia de intensidad y asombro. “La multitud se agolpaba”, describió Marcela, “y pintó un cuadro de la algarabía generalizada que llevó a miles a las calles parisinas”.

A pesar del estrés y los momentos de incertidumbre vividos bajo el cielo nocturno de París, la hija de Mirtha Legrand supo encontrar un resquicio de magia que hizo de esta experiencia algo memorable y no solo desafiante. Antes de culminar la jornada en un acogedor bar, la conductora experimentó de primera mano la hospitalidad y el carácter indomable de una metrópolis acostumbrada a las idas y venidas de eventos de altura. El contraste entre los momentos de caos en la calle y la calidez de los parisinos en las horas posteriores ofreció un recordatorio de las múltiples facetas y energía inconfundible que caracterizan a la ciudad.

La experiencia compartida por Marcela Tinayre en las redes sociales rápidamente capturó la atención de sus seguidores, quienes pudieron vivir a través de sus relatos visuales la intensidad de una noche estival en París

El uso de plataformas sociales permitió a Tinayre conectar con su audiencia de una forma inmediata, reflejando, en tiempo real, los contrastes de una noche que, aunque desafiante, también reafirmó su capacidad para hallar belleza en lo inesperado. Al narrar cómo se resguardó del gas y cómo continuó la velada, Marcela se asentó como una voz experta no solo en contar historias, sino en vivirlas con toda su intensidad.

Fuente: Infobae