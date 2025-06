Paula Chaves contó por primera vez cómo se terminó su amistad con la China Suárez

Hace unos días se viralizó una entrevista en la que Lali Espósito contó que no es amiga de La China Suárez y sus declaraciones calaron hondo. Tal es así que desde Puro Show (Eltrece) fueron a buscar la palabra de Paula Chaves, quien supo tener relación con la actriz, pero ya no.

Consultada por el actual vínculo con la novia de Mauro Icardi, la modelo dijo: “Hace años que no tengo”. Respecto a las razones que la llevaron a distanciarse, analizó: "No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”.

“Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”.

El cronista también le preguntó por los escándalos relacionados a Wanda Nara y el futbolista del Galatasaray de Turquía, a lo que la conductora dijo: “No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar...Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”.

Por último, sobre las declaraciones que hizo Lali, Paula sentenció: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”.

Fuente: TN