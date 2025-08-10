Reforma constitucional en Santa Fe: la Convención entra en etapa de definiciones

La Convención Constituyente de Santa Fe entra en la fase de elaboración de dictámenes sobre la reforma constitucional.

Cada comisión tendrá 10 días para redactar un despacho general con las reformas propuestas; luego pasarán a la Comisión Redactora.

Se prevén dictámenes de mayoría y minoría, con reglas para resolver empates.

Uno de los debates clave será sobre cambios en los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluida la posible legislatura unicameral y la regulación de reelecciones.

Habrá reuniones intensivas en los próximos días; no en todos los temas habrá consenso.

Lo que se acuerde ahora definirá el texto final y el clima político para la votación definitiva.

A casi un mes de su inicio, la Convención Constituyente de Santa Fe avanza hacia una nueva fase clave en el proceso de reforma de la Carta Magna provincial. Tras cumplirse las instancias de participación ciudadana, intervención de organizaciones e instituciones, y la presentación de propuestas de los distintos bloques en cada comisión temática, ahora comienza el período de elaboración de dictámenes que marcarán el rumbo de la reforma.

De acuerdo con el reglamento interno, el plazo de diez días para la redacción de esos dictámenes se activa este martes 12 de agosto, fecha que coincide con el día 30 de funcionamiento de la Convención. Según lo dispuesto en el artículo 25, cada comisión deberá elaborar un despacho general sobre todos los proyectos presentados, recomendando las reformas que considere convenientes. Estos documentos deberán estar listos veinte días antes de la fecha límite establecida por la Ley 14.384, o por la prórroga que eventualmente se disponga.

Una vez emitidos, los dictámenes pasarán a la Comisión Redactora, que, conforme al artículo 26, elaborará despachos parciales sobre cada tema, siguiendo las directrices del reglamento. Posteriormente, serán publicados y sometidos al debate y votación del plenario de la Convención.

El reglamento también contempla la posibilidad de dictámenes de minoría. El artículo 27 establece que, si dentro de una comisión hubiera posturas divergentes, la minoría tendrá derecho a presentar su dictamen en igualdad de condiciones que la mayoría. En caso de empate en comisiones con número par de integrantes, prevalecerá el dictamen firmado por el presidente de la comisión.

Uno de los debates más esperados es el que involucra a la comisión que analiza cambios en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Según adelantó el presidente de esa comisión, el convencional Rodrigo Borla, el trabajo se intensificará desde el martes próximo, con una primera reunión a las 11 horas. Tras la audiencia pública ya realizada, Borla destacó la participación de trece expositores con visiones diversas, que abarcaron desde propuestas juveniles hasta planteos vinculados a la inclusión de adultos mayores en las listas electorales. También se expusieron posturas críticas sobre la facultad de los senadores para distribuir subsidios, así como nuevos respaldos a la idea de una legislatura unicameral.

“El diálogo fue muy respetuoso, más allá de las diferencias”, señaló Borla, quien anticipó que la comisión comenzará a analizar los primeros artículos referidos al Poder Legislativo, dejando para el final el debate sobre el Poder Ejecutivo. Además, se abordarán las disposiciones transitorias, que incluirán el sensible tema de las reelecciones tanto legislativas como ejecutivas.

En cuanto a la dinámica de trabajo, el convencional explicó que el dictamen se elaborará artículo por artículo, y que no en todos los casos habrá consensos. “En algunos puntos hay mucha coincidencia, pero en otros no, por lo que es probable que se presenten dictámenes de mayoría y de minoría”, advirtió.

La comisión tiene previsto reunirse al menos dos o tres veces en los próximos días. Los primeros encuentros se realizarán el martes 12 y el jueves 14. Aunque el 12 no se podrá remitir material a la Comisión Redactora —que comenzará a sesionar el 13—, sí se avanzará en el análisis interno y en la formulación de posiciones.

Este tramo del proceso será determinante para definir qué cambios concretos se propondrán en el texto constitucional. La pluralidad de propuestas recibidas en las audiencias, sumada a la diversidad política de los convencionales, anticipa un debate intenso en comisiones y, más adelante, en el plenario.

Con la mirada puesta en la fecha límite y en la posibilidad de consensos o disensos en temas centrales como la estructura legislativa, las atribuciones del Ejecutivo y las reglas de reelección, la reforma constitucional santafesina entra en su fase más decisiva. Lo que se resuelva en estas semanas marcará no solo el texto final, sino también el clima político con el que la Convención llegará a su etapa de votación definitiva.