Convención Constituyente de Santa Fe: la reforma constitucional entra en etapa decisiva tras intensa ronda de audiencias

La Convención Constituyente de Santa Fe avanzó en su cuarta semana con audiencias públicas y sesiones en comisiones clave en Santa Fe, Rosario y Reconquista.

Se abordaron temas como funcionamiento del Estado, participación ciudadana, régimen municipal, derechos, ordenamiento territorial, poderes Legislativo y Ejecutivo, y Justicia.

La Comisión de Funcionamiento del Estado escuchó a más de 70 expositores y debatió sobre calidad institucional y participación ciudadana.

La Comisión de Régimen Municipal realizó audiencias con intendentes y legisladores, destacándose la realizada en Reconquista con autoridades del norte provincial.

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías trató temas de ampliación de derechos, igualdad de género, derechos digitales y protección ambiental, con pedidos de reconocimiento a pueblos originarios.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo debatió la duración del mandato del gobernador y la posible inclusión de decretos de necesidad y urgencia, con participación plural de expertos y ciudadanos.

La Comisión de Justicia inició debates internos sobre independencia judicial y creación de nuevos órganos constitucionales, buscando fortalecer el Poder Judicial y constitucionalizar el Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública.

El proceso de audiencias está por finalizar; solo quedan pocas instancias pendientes.

A partir de este lunes, las comisiones comenzarán a redactar dictámenes finales, con plazo hasta el 27 de agosto para presentarlos, antes de pasar a la Comisión Redactora y luego al plenario para votación definitiva.

La etapa de consultas finaliza y comienza la fase decisiva de redacción del nuevo texto constitucional.

Durante su cuarta semana de trabajo, la Convención Constituyente de Santa Fe continuó con el desarrollo de sus comisiones temáticas en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Reconquista, avanzando hacia la etapa final de definiciones para la reforma de la Constitución provincial.

El proceso incluyó una amplia ronda de audiencias públicas y sesiones ordinarias en comisiones clave como Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, Declaraciones, Derechos y Garantías, Poder Legislativo y Ejecutivo, y Justicia y Otros Órganos Constitucionales.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana abrió la jornada con su primera audiencia pública, donde más de 70 expositores —entre referentes sindicales, académicos y organizaciones sociales y ambientales— expusieron sus puntos de vista. Esta comisión, encargada de analizar aspectos vinculados a la calidad institucional y democrática del Estado santafesino, debatió artículos de la Constitución Provincial relacionados con la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

En paralelo, la Comisión de Régimen Municipal avanzó en el tratamiento de proyectos y organizó una serie de audiencias con intendentes y representantes metropolitanos. Una de las jornadas más destacadas tuvo lugar en Reconquista, con la presencia de mandatarios locales de diversas localidades del norte provincial, entre ellos Enrique Vallejos (Reconquista), Gonzalo Braidot (Avellaneda) y Roberto Spontón (Malabrigo), junto a legisladores y concejales de la región.

Por su parte, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías realizó dos audiencias públicas en Rosario y Santa Fe, donde se debatieron temas como la ampliación de derechos, igualdad de género, derechos digitales y protección ambiental. En estas instancias, comunidades de pueblos originarios santafesinos solicitaron explícitamente ser reconocidas en la nueva Constitución.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo abordó en su última sesión aspectos fundamentales como la duración del mandato del gobernador y la posible incorporación de la figura del decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presidente de la comisión, Rodrigo Borla (Unidos), destacó la diversidad de posturas expresadas por trece expositores que incluyeron especialistas en derecho, educación y género, así como representantes de asociaciones y ciudadanos con iniciativas para actualizar la Carta Magna. Borla resaltó la participación plural y respetuosa, con planteos que abarcaron desde propuestas juveniles hasta la inclusión de personas mayores en las listas electorales.

En la Comisión de Justicia, tras una ronda de encuentros con actores judiciales y académicos, comenzó el debate interno centrado en la independencia y el control del Poder Judicial, además de la creación de nuevos órganos constitucionales. Lisandro Enrico, presidente de la comisión, anticipó que habrá reformas significativas orientadas a fortalecer la independencia judicial y constitucionalizar instituciones clave como el Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública.

Con esta dinámica, el proceso de audiencias públicas está próximo a finalizar. Solo restan programadas una última audiencia de la Comisión de Régimen Municipal, prevista para el miércoles próximo en el Concejo Municipal de Santa Fe, y una eventual reunión de la Comisión de Justicia con autoridades de la Defensoría del Pueblo.

A partir de este lunes, las comisiones comenzarán a trabajar directamente en la redacción de los dictámenes finales, que serán posteriormente analizados por la Comisión Redactora antes de la votación definitiva del plenario. Según lo establecido por la Comisión de Labor Parlamentaria, las comisiones tienen plazo hasta el próximo 27 de agosto para presentar sus dictámenes, tanto de mayoría como de minoría.

Un convencional del oficialismo provincial sintetizó la etapa: “Ya escuchamos a todos, ahora es momento de ponernos directamente a escribir”. Este paso marca un giro en el proceso, pasando de la etapa de consulta y participación a la de definiciones concretas que darán forma al nuevo texto constitucional de Santa Fe.