La representante de Colapinto habló y dejó indicios sobre su camino en la Fórmula 1

El Gran Premio de Italia fue un fin de semana complicado para Franco Colapinto. Tras una sesión de clasificación que dejó malas sensaciones, el piloto argentino finalizó en la decimoséptima posición y continúa sin sumar puntos en la actual temporada de Fórmula 1.

A pesar de los resultados negativos, el empresario Flavio Briatore, quien sigue de cerca su carrera, destacó que Colapinto ha mostrado mejoría en consistencia en las últimas carreras, a pesar de haber enfrentado dificultades iniciales.

La representante de Colapinto, María Catarineu, se mostró optimista sobre las posibilidades del piloto en la Fórmula 1. En una entrevista con Cadena 3, comentó: "Estamos haciendo nuestra parte. Ojalá que todo salga bien", y añadió una broma sobre el 43% de posibilidades de continuar en la categoría.

Briatore también confirmó que Alpine todavía no ha decidido quién será su segundo piloto para 2026, y seguirán evaluando a Colapinto en las siguientes carreras, especialmente si logra mantenerse a la par de su compañero Pierre Gasly.

Próxima carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se trasladará a Azerbaiyán para su próxima competencia, que se disputará el domingo 21 de septiembre. La actividad comenzará el viernes 19 con las prácticas libres. A continuación, el cronograma:

Viernes 19 de septiembre: 5:30 - Práctica Libre 1 9:00 - Práctica Libre 2

Sábado 20 de septiembre: 5:30 - Práctica Libre 3 9:00 - Clasificación

Domingo 21 de septiembre: 8:00 - Carrera





Los horarios corresponden a la Argentina.